من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

لم تكن الصورة مجرّد تفصيل في غرفة الملابس

لم تكن الصورة التي ظهرت داخل معسكر منتخب في مجرّد تفصيل في غرفة الملابس، بل رسالة إنسانية مؤثرة اختارها "لا روخا" لترافقه قبل .

فقد نشر أليكس باينا صورة لجدارية ضخمة تظهر الطفلة ماريا كاماينو مونيوث، المعروفة بلقب "الأميرة الكروية المحاربة"، وهي تحمل كأس 2024 وسط لاعبي المنتخب الإسباني، وأرفقها بعبارة "هذه المرة سنكون 27".

العبارة لم تكن رقمًا عابرًا، بل إشارة رمزية إلى أن ماريا ستكون حاضرة مع المنتخب كـ"اللاعبة رقم 27"، رغم أنّ القائمة الرسمية تضم 26 لاعبًا فقط.

وكانت ماريا قد ارتبطت بعلاقة خاصة مع عدد من نجوم إسبانيا خاصة موراتا، بعدما شاركتهم لحظات الاحتفال بلقب اليورو في .

وتوفيت ماريا في - أبريل 2026 عن 13 عامًا، بعد معاناة مع مرض عضال، لتتحوّل قصتها إلى رمز للشجاعة والأمل.







