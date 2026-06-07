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من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

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من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟
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كرة القدم

2026-06-07 | 02:59
من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

لم تكن الصورة مجرّد تفصيل في غرفة الملابس

لم تكن الصورة التي ظهرت داخل معسكر منتخب إسبانيا في الولايات المتحدة مجرّد تفصيل في غرفة الملابس، بل رسالة إنسانية مؤثرة اختارها "لا روخا" لترافقه قبل كأس العالم.
فقد نشر أليكس باينا صورة لجدارية ضخمة تظهر الطفلة الإسبانية ماريا كاماينو مونيوث، المعروفة بلقب "الأميرة الكروية المحاربة"، وهي تحمل كأس يورو 2024 وسط لاعبي المنتخب الإسباني، وأرفقها بعبارة "هذه المرة سنكون 27".
العبارة لم تكن رقمًا عابرًا، بل إشارة رمزية إلى أن ماريا ستكون حاضرة مع المنتخب كـ"اللاعبة رقم 27"، رغم أنّ القائمة الرسمية تضم 26 لاعبًا فقط. 
وكانت ماريا قد ارتبطت بعلاقة خاصة مع عدد من نجوم إسبانيا خاصة موراتا، بعدما شاركتهم لحظات الاحتفال بلقب اليورو في مدريد.
وتوفيت ماريا في نيسان - أبريل 2026 عن 13 عامًا، بعد معاناة مع مرض عضال، لتتحوّل قصتها إلى رمز للشجاعة والأمل.



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