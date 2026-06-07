في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد

رفض المهاجم الإسباني المخضرم إنهاء مسيرته الكروية

رفض المهاجم الإسباني المخضرم داني غويزا إنهاء مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي تريبوجينا تعاقده معه للموسم المقبل، قبل نحو شهرين من إتمامه عامه الـ46.

وسيلعب غويزا، بطل 2008 مع منتخب ، في الأندلسية، بعد موسم قضاه مع خيريز إندستريال، ليضيف محطة إلى مسيرة طويلة مرّ خلالها بعدد من الأندية، أبرزها مايوركا وخيتافي وفنربخشة وقادش.

وأعلن تريبوجينا الصفقة عبر بيان احتفالي، مؤكدًا أن انضمام غويزا يمثّل "يومًا خاصًا" في تاريخ النادي، واصفًا اللاعب بأنه آخر هداف إسباني لليغا، وصاحب الرقم 14 الشهير في ريال مايوركا، وبطل مع لاروخا.

ومن المنتظر أن يرتدي غويزا الرقم 14 مع فريقه الجديد، في خطوة تعكس إصراره على مواصلة اللعب رغم تقدمه في السن.

وأشاد النادي بخبرة اللاعب وجودته وروحه التنافسية، معتبرًا أن وصوله يشكّل إضافة كبيرة للمشروع الرياضي، بفضل مسيرة حافلة في وتجربة هجومية ما زالت تبحث عن أهداف جديدة.







