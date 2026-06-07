الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد
A-
A+

كرة القدم

2026-06-07 | 03:01
في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد

رفض المهاجم الإسباني المخضرم إنهاء مسيرته الكروية

رفض المهاجم الإسباني المخضرم داني غويزا إنهاء مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي تريبوجينا تعاقده معه للموسم المقبل، قبل نحو شهرين من إتمامه عامه الـ46.
وسيلعب غويزا، بطل يورو 2008 مع منتخب إسبانيا، في دوري الدرجة الأولى الأندلسية، بعد موسم قضاه مع خيريز إندستريال، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة طويلة مرّ خلالها بعدد من الأندية، أبرزها ريال مايوركا وخيتافي وفنربخشة وقادش.
وأعلن تريبوجينا الصفقة عبر بيان احتفالي، مؤكدًا أن انضمام غويزا يمثّل "يومًا خاصًا" في تاريخ النادي، واصفًا اللاعب بأنه آخر هداف إسباني لليغا، وصاحب الرقم 14 الشهير في ريال مايوركا، وبطل أوروبا مع لاروخا.
ومن المنتظر أن يرتدي غويزا الرقم 14 مع فريقه الجديد، في خطوة تعكس إصراره على مواصلة اللعب رغم تقدمه في السن. 
وأشاد النادي بخبرة اللاعب وجودته وروحه التنافسية، معتبرًا أن وصوله يشكّل إضافة كبيرة للمشروع الرياضي، بفضل مسيرة حافلة في كرة القدم الإسبانية وتجربة هجومية ما زالت تبحث عن أهداف جديدة.



مقالات ذات صلة

هبة أوروبية بقيمة 45 مليون يورو للبنان
2026-04-29

هبة أوروبية بقيمة 45 مليون يورو للبنان

الأمم المتحدة: 45 مليون شخص إضافيين قد يواجهون مجاعة حادة إذا استمرت حرب الشرق الاوسط
2026-03-17

الأمم المتحدة: 45 مليون شخص إضافيين قد يواجهون مجاعة حادة إذا استمرت حرب الشرق الاوسط

وفاة الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر 44 عاماً
2026-06-03

وفاة الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر 44 عاماً

وفاة الممثل الأمريكي غريز تشابمان بعد صراع طويل مع مرض الكلى عن عمر 52 عامًا
2026-05-24

وفاة الممثل الأمريكي غريز تشابمان بعد صراع طويل مع مرض الكلى عن عمر 52 عامًا

في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد

رياضة

كرة القدم

داني غويزا

تريبوجينا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟
من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟
03:02

EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

في محاكاة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير

03:02

EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

في محاكاة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير

من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟
02:59

من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

لم تكن الصورة مجرّد تفصيل في غرفة الملابس

02:59

من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟

لم تكن الصورة مجرّد تفصيل في غرفة الملابس

لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟
02:58

لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟

أثار باتريس إيفرا جدلًا واسعًا بتصريح قوي عن لامين يامال

02:58

لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟

أثار باتريس إيفرا جدلًا واسعًا بتصريح قوي عن لامين يامال

اخترنا لك
EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟
03:02
من هي ماريا؟ اللاعب رقم 27 في قائمة إسبانيا؟
02:59
لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟
02:58
فيديو - كوريا الجنوبية بنكهة مكسيكية
02:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026