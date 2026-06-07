في عمر 45 عامًا وقّع لنادٍ جديد

رفض المهاجم الإسباني المخضرم داني غويزا إنهاء مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي تريبوجينا تعاقده معه للموسم المقبل، قبل نحو شهرين من إتمامه عامه الـ46.
وسيلعب غويزا، بطل يورو
2008 مع منتخب إسبانيا
، في دوري الدرجة الأولى
الأندلسية، بعد موسم قضاه مع خيريز إندستريال، ليضيف محطة جديدة
إلى مسيرة طويلة مرّ خلالها بعدد من الأندية، أبرزها ريال
مايوركا وخيتافي وفنربخشة وقادش.
وأعلن تريبوجينا الصفقة عبر بيان احتفالي، مؤكدًا أن انضمام غويزا يمثّل "يومًا خاصًا" في تاريخ النادي، واصفًا اللاعب بأنه آخر هداف إسباني لليغا، وصاحب الرقم 14 الشهير في ريال مايوركا، وبطل أوروبا
مع لاروخا.
ومن المنتظر أن يرتدي غويزا الرقم 14 مع فريقه الجديد، في خطوة تعكس إصراره على مواصلة اللعب رغم تقدمه في السن.
وأشاد النادي بخبرة اللاعب وجودته وروحه التنافسية، معتبرًا أن وصوله يشكّل إضافة كبيرة للمشروع الرياضي، بفضل مسيرة حافلة في كرة القدم الإسبانية
وتجربة هجومية ما زالت تبحث عن أهداف جديدة.