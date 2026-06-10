فيديو - حفل افتتاح المونديال مهدّد

Thousands of protesters are blocking access to the stadium for the World Cup opening match in Mexico City😬



“Boycott the FIFA World Cup 2026” pic.twitter.com/qcm0QYZNs2 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 9, 2026

تصاعدت المخاوف في مكسيكو سيتي قبل يوم من المباراة الافتتاحية لكأس بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بعدما تجددت الاحتجاجات في المكسيكية وسط تحركات تهدد بإرباك محيط ملعب أزتيكا، المقرر أن يستضيف ضربة البداية للبطولة.وأغلق عدد كبير من المحتجين طريقًا رئيسيًا مؤديًا إلى الملعب، في وقت تعيش فيه المدينة استنفار تنظيمي وأمني مع اقتراب موعد الافتتاح، وسط توافد الجماهير والبعثات الإعلامية والرياضية.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من احتجاجات في مكسيكو سيتي، قادتها مجموعات من المعلّمين ونقابات أخرى للمطالبة بتحسين الأجور وإصلاحات مرتبطة بالتقاعد، إذ شهدت العاصمة قطع طرق رئيسية وتحركات احتجاجية في أكثر من منطقة.وكانت المعلّمين قد لوّحت سابقًا بتصعيد احتجاجاتها خلال ، مستخدمة عبارة لافتة مفادها أنّ " لن تدور" إذا لم تُلبَّ مطالبها، ما زاد الضغط على السلطات المكسيكية والاتحاد الدولي قبل المباراة الافتتاحية.