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فيديو - المنتخب البلجيكي يصل إلى أميركا عبر بوابة الهجرة

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فيديو - المنتخب البلجيكي يصل إلى أميركا عبر بوابة الهجرة
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كرة القدم

2026-06-10 | 01:17
فيديو - المنتخب البلجيكي يصل إلى أميركا عبر بوابة الهجرة

وصلت بعثة المنتخب البلجيكي إلى الولايات المتّحدة

وصلت بعثة المنتخب البلجيكي إلى الولايات المتّحدة، وخضع اللاعبون لإجراءات مراقبة الهجرة عند الدخول، في مشهد لافت ترافق مع وصول المنتخبات إلى الأراضي الأميركية وسط ترتيبات أمنية مشددة.
ومرّ لاعبو بلجيكا عبر نقطة مراقبة الهجرة بشكل اعتيادي بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، من دون أن ترد معلومات مؤكدة عن منع أي فرد من البعثة من الدخول أو حدوث أزمة خاصة بالمنتخب.
ويأتي وصول المنتخب البلجيكي في توقيت يشهد اهتمامًا واسعًا بإجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، في ظل بروز أكثر من حالة مرتبطة بالتأشيرات والحدود قبل الاستحقاقات الكروية الكبرى، بينها حرمان الحكم الصومالي عمر عبد القادر آرتان من دخول الأراضي الأميركية، رغم اختياره للمشاركة في كأس العالم.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، في هذا السياق، أن قرارات الهجرة تبقى من صلاحيات سلطات الدولة المضيفة.
كما أشارت تقارير بريطانية إلى أن ملفات التأشيرات وإجراءات الحدود أثّرت في عدد من اللاعبين والمسؤولين والجماهير، ما جعل مشاهد الوصول إلى الولايات المتحدة تحت المجهر مع توافد المنتخبات والبعثات الرياضية.


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