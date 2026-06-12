فيديو - لحظة لا تُنسى في إجازة سينيسي

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

وثّقت صديقة المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي اللحظة التي تلقّى فيها اتصالًا من المنتخب سكالوّني، أبلغه خلاله باختياره ضمن قائمة "راقصي التانغو" المشاركة في .وكان سينيسي يقضي إجازته برفقة صديقته في أحد الفنادق عندما وصلته المكالمة المنتظرة، قبل أن يدخل في نوبة بكاء من شدّة التأثّر، ويقفز فرحًا للاحتفال معها بتحقيق حلم المشاركة للمرّة الأولى في نهائيات كأس .وجاء استدعاء قلب الدفاع البالغ 29 عامًا لتعويض ليوناردو باليردي، الذي استُبعد من القائمة النهائية بعد تعرّضه لإصابة عضليّة في العضلة النعلية للساق اليمنى خلال معسكر المنتخب الأرجنتيني.ويملك سينيسي 3 مشاركات دولية مع المنتخب الأوّل، فيما تأتي دعوته بعد موسم بارز في .ومن المنتظر أن يلتحق سينيسي بزملائه قبل بداية مشوار في المجموعة العاشرة، التي تضم الجزائر والنمسا والأردن، حيث يستهل حامل اللقب مبارياته بمواجهة المنتخب يوم 16 حزيران - .