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فيديو - لحظة لا تُنسى في إجازة سينيسي

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فيديو - لحظة لا تُنسى في إجازة سينيسي
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كرة القدم

2026-06-12 | 00:46
فيديو - لحظة لا تُنسى في إجازة سينيسي

وثّقت صديقة المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي اللحظة

وثّقت صديقة المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي اللحظة التي تلقّى فيها اتصالًا من مدرب المنتخب ليونيل سكالوّني، أبلغه خلاله باختياره ضمن قائمة "راقصي التانغو" المشاركة في كأس العالم.
وكان سينيسي يقضي إجازته برفقة صديقته في أحد الفنادق عندما وصلته المكالمة المنتظرة، قبل أن يدخل في نوبة بكاء من شدّة التأثّر، ويقفز فرحًا للاحتفال معها بتحقيق حلم المشاركة للمرّة الأولى في نهائيات كأس العالم.
وجاء استدعاء قلب الدفاع البالغ 29 عامًا لتعويض ليوناردو باليردي، الذي استُبعد من القائمة النهائية بعد تعرّضه لإصابة عضليّة في العضلة النعلية للساق اليمنى خلال معسكر المنتخب الأرجنتيني.
ويملك سينيسي 3 مشاركات دولية مع المنتخب الأوّل، فيما تأتي دعوته بعد موسم بارز في الدوري الإنجليزي الممتاز
ومن المنتظر أن يلتحق سينيسي بزملائه قبل بداية مشوار الأرجنتين في المجموعة العاشرة، التي تضم الجزائر والنمسا والأردن، حيث يستهل حامل اللقب مبارياته بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 16 حزيران - يونيو


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ماركوس سينيسي

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