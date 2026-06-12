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لاعبو ألمانيا يتدخّلون لإنقاذ جماهيرهم

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لاعبو ألمانيا يتدخّلون لإنقاذ جماهيرهم
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كرة القدم

2026-06-12 | 00:47
لاعبو ألمانيا يتدخّلون لإنقاذ جماهيرهم

بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات خلال البطولة

قرّر لاعبو المنتخب الألماني، بقيادة القائد جوشوا كيميتش، تحمّل تكاليف نقل 600 مشجّع بالحافلات إلى مباراة "المانشافت" أمام الإكوادور، ضمن دور المجموعات في كأس العالم، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات خلال البطولة.
وتُقام المباراة يوم 25 حزيران - يونيو على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، فيما ستنقل الحافلات المشجّعين من مدينة نيويورك إلى الملعب وتعيدهم عقب انتهاء المواجهة.
وجاءت المبادرة بعدما ارتفع سعر تذكرة القطار ذهابًا وإيابًا بين نيويورك والملعب من نحو 12.90 دولارًا في الأيام العادية إلى 98 دولارًا خلال مباريات المونديال، بعدما كان السعر المقترح في البداية يبلغ 150 دولارًا.
وأرسل الاتحاد الألماني تفاصيل المبادرة إلى أعضاء رابطة مشجّعي المنتخب، على أن تُوزّع المقاعد الـ600 بالقرعة في حال تجاوز عدد المتقدّمين السعة المتاحة.
وسيتكفّل لاعبو المنتخب، بالتعاون مع الاتحاد الألماني، بكلفة الحافلات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجماهير التي دفعت بالفعل مبالغ مرتفعة لتذاكر المباريات والسفر والإقامة خلال البطولة.


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