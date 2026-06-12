رقم استثنائي يضع فيران توريس بين الكبار

واصل تسجيل حضوره اللافت بقميص المنتخب الإسباني

واصل ، مهاجم ، تسجيل حضوره اللافت بقميص المنتخب الإسباني، بعدما هزّ الشباك الدولية للعام السابع تواليًا، في سلسلة بدأت منذ ظهوره الأوّل مع "لا روخا" عام 2020 واستمرّت حتى 2026.

وسجّل توريس هدف في التعادل الودي (1-1) أمام ، يوم 4 حزيران - الجاري، على ملعب ريازور في لا كورونيا، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات 2026.

وحمل اللاعب شارة القيادة، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى، فيما أدرك ميرخاس دوسكي التعادل للعراق في الدقيقة 27.

وبهدفه أمام العراق، يكون توريس قد سجّل للمنتخب الإسباني في كلّ عام منذ 2020، محقّقًا 4 أهداف في عامه الدولي الأوّل، ثمّ 8 في 2021، و3 أهداف في كلّ من أعوام 2022 و2023 و2024، وهدفين في 2025، قبل أن يفتتح رصيده في 2026.

كما رفع المهاجم البالغ 26 عامًا رصيده إلى 25 هدفًا دوليًّا، معادلًا إيميليو بوتراغينيو في المركز الثامن ضمن قائمة الهدّافين التاريخيين للمنتخب الإسباني بحسب أرقام "كادينا سير".











