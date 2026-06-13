ماذا فعل يوتيوب باسم كريستيانو رونالدو؟

أثار اسم النجم جدلا واسعا

أثار اسم النجم جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أبلغ عدد من مستخدمي " " عن تعذّر البحث باسمه الكامل داخل المنصة وظهور رسالة خطأ بدلًا من نتائج الفيديوهات المعتادة.

وأظهرت تجارب نشرها مستخدمون أن كتابة " " أو صيغ قريبة منها لا تُظهر النتائج لدى بعض الحسابات، بينما يعمل البحث بصورة طبيعية عند استخدام ألقاب أخرى، مثل "CR7"، أو كتابة اسم قناته الرسمية "UR Cristiano".

كما ظهرت شكاوى مماثلة في منتديات متخصصة بمشكلات "يوتيوب"، ما أثار تساؤلات بين جماهير ، خصوصًا أنّ البحث باسمه الكامل لم يُظهر النتائج المعتادة، في حين بقي الوصول إلى قناته الرسمية ممكنًا أو باستخدام لقبه الشهير.

ولم تكشف منصة "يوتيوب" حتى الآن سبب اختفاء اسم قائد المنتخب من محرّك البحث، وسط ترجيحات بأن تكون المشكلة ناجمة عن خلل تقني مؤقت، بعدما استمرّت قناته وفيديوهاته في العمل بصورة طبيعية.







