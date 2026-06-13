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ماذا فعل يوتيوب باسم كريستيانو رونالدو؟

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ماذا فعل يوتيوب باسم كريستيانو رونالدو؟
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كرة القدم

2026-06-13 | 03:48
ماذا فعل يوتيوب باسم كريستيانو رونالدو؟

أثار اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا واسعا

أثار اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أبلغ عدد من مستخدمي "يوتيوب" عن تعذّر البحث باسمه الكامل داخل المنصة وظهور رسالة خطأ بدلًا من نتائج الفيديوهات المعتادة.
وأظهرت تجارب نشرها مستخدمون أن كتابة "cristiano ronaldo" أو صيغ قريبة منها لا تُظهر النتائج لدى بعض الحسابات، بينما يعمل البحث بصورة طبيعية عند استخدام ألقاب أخرى، مثل "CR7"، أو كتابة اسم قناته الرسمية "UR Cristiano".
 كما ظهرت شكاوى مماثلة في منتديات متخصصة بمشكلات "يوتيوب"، ما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير رونالدو، خصوصًا أنّ البحث باسمه الكامل لم يُظهر النتائج المعتادة، في حين بقي الوصول إلى قناته الرسمية ممكنًا أو باستخدام لقبه الشهير.
ولم تكشف منصة "يوتيوب" حتى الآن سبب اختفاء اسم قائد المنتخب البرتغالي من محرّك البحث، وسط ترجيحات بأن تكون المشكلة ناجمة عن خلل تقني مؤقت، بعدما استمرّت قناته وفيديوهاته في العمل بصورة طبيعية.



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