كوكوريلا يفاجئ دي لا فوينتي بوعد غريب

أطلق مدافع والمنتخب الإسباني وعدا طريفا

أطلق مارك كوكوريلا، مدافع والمنتخب الإسباني، وعدًا طريفًا قبل انطلاق مشوار "لا روخا" في ، مؤكّدًا أنّه سيضع وشمًا يحمل وجه دي لا فوينتي في حال التتويج باللقب.

وقال كوكوريلا خلال مقابلة "إذا فزنا بكأس ، فسأضع وشمًا لوجه لويس دي لا فوينتي"، موضحًا أنّ الوشم سيكون صغيرًا.

ويواصل اللاعب الإسباني البالغ 27 عامًا تقليده في إطلاق الوعود المرتبطة بإنجازات المنتخب، بعدما صبغ شعره باللون الأحمر عقب تتويج ببطولة أمم 2024.

ويخوض كوكوريلا كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما غاب عن قائمة إسبانيا في مونديال قطر 2022، قبل أن يفرض نفسه عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة دي لا فوينتي، ويسهم في تتويج المنتخب الإسباني باللقب .

ويدخل منتخب إسبانيا البطولة وسط طموحات كبيرة بإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في عام 2010.





