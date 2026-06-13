كوكوريلا يفاجئ دي لا فوينتي بوعد غريب

أطلق مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي
والمنتخب الإسباني، وعدًا طريفًا قبل انطلاق مشوار "لا روخا" في كأس العالم
، مؤكّدًا أنّه سيضع وشمًا يحمل وجه المدير الفني لويس
دي لا فوينتي في حال التتويج باللقب.
وقال كوكوريلا خلال مقابلة "إذا فزنا بكأس العالم
، فسأضع وشمًا لوجه لويس دي لا فوينتي"، موضحًا أنّ الوشم سيكون صغيرًا.
ويواصل اللاعب الإسباني البالغ 27 عامًا تقليده في إطلاق الوعود المرتبطة بإنجازات المنتخب، بعدما صبغ شعره باللون الأحمر عقب تتويج إسبانيا
ببطولة أمم أوروبا
2024.
ويخوض كوكوريلا كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما غاب عن قائمة إسبانيا في مونديال قطر 2022، قبل أن يفرض نفسه عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة دي لا فوينتي، ويسهم في تتويج المنتخب الإسباني باللقب الأوروبي
.
ويدخل منتخب إسبانيا البطولة وسط طموحات كبيرة بإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في جنوب أفريقيا
عام 2010.