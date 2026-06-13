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قناة أميركية تتمرّد على إعلانات المونديال

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قناة أميركية تتمرّد على إعلانات المونديال
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كرة القدم

2026-06-13 | 03:50
قناة أميركية تتمرّد على إعلانات المونديال

قرّرت القناة إبقاء بثها داخل الملعب خلال الاستراحات

اتّخذت شبكة "تيليموندو" الأميركيّة موقفًا لافتًا من الإعلانات التي تُعرض خلال فترات شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026، مؤكّدةً رفضها قطع البثّ المباشر واستغلال هذه الاستراحات تجاريًّا.
وقال أحد معلّقي القناة خلال تغطية البطولة "نحن من الشبكات القليلة في العالم التي لا تعرض إعلانات خلال فترات شرب المياه في كأس العالم. نفضّل الطريقة القديمة، ونريد أن نرى ما يفعله اللاعبون، وأن نعرض الجماهير والناس وهم يستمتعون، لا التوجّه التجاري لكرة القدم".
وقرّرت القناة إبقاء بثها داخل الملعب خلال الاستراحات، لنقل تفاعل اللاعبين مع مدرّبيهم، وعرض اللقطات المعادة وتحليل مجريات المباراة، إلى جانب رصد الأجواء في المدرّجات، بدل الانتقال إلى فواصل إعلانية كاملة.
وجاء موقف القناة بعدما أثار لجوء عدد من الشبكات الناقلة إلى الإعلانات خلال الاستراحات انتقادات واسعة، خصوصًا إثر تأخّر بعضها في العودة إلى البثّ وفوات جزء من اللعب على المشاهدين.
وكان "فيفا قد اعتمد استراحتين إلزاميّتين مدة كلّ منهما 3 دقائق خلال جميع مباريات البطولة، واحدة في كلّ شوط، بهدف حماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، مع السماح للناقلين باستثمار جزء منها إعلانيًّا.



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