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فلسطين حاضرة في الافتتاح الكندي للمونديال

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فلسطين حاضرة في الافتتاح الكندي للمونديال
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كرة القدم

2026-06-13 | 04:05
فلسطين حاضرة في الافتتاح الكندي للمونديال

ظهرت وقد ربطت على ملابسها الكوفية الفلسطينية

خطفت المغنّية الفلسطينية التشيلية إليانا الأنظار خلال حفل افتتاح كأس العالم في كندا، بعدما ظهرت وقد ربطت على ملابسها الكوفية الفلسطينية على مسرح ملعب تورونتو.
وشاركت إليانا في الحفل الذي سبق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك (1-1)، يوم أمس، وقدّمت إلى جانب المغنّية الكندية جيسي رييز أغنية "Illuminate"، إحدى الأغنيات الرسمية المصاحبة للبطولة.
وظهرت الفنانة المولودة في مدينة الناصرة بالكوفية خلال العرض، في إشارة واضحة إلى جذورها الفلسطينية، بعدما أكّدت في تصريحات سابقة حرصها على تمثيل هويتها وثقافتها في أعمالها وإطلالاتها الفنية.
وتُعدّ إليانا، البالغة 24 عامًا، الفنانة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في الألبوم الغنائي الرسمي لمونديال 2026، كما سبق أن صنعت التاريخ عام 2023، عندما أصبحت أول فنانة تقدّم عرضًا كاملًا باللغة العربية في مهرجان "كوتشيلا" الأميركي.
وشهد حفل تورونتو مشاركة عدد من النجوم، بينهم مايكل بوبليه، وألانيس موريسيت، وأليسيا كارا، قبل المباراة الأولى لكندا على أرضها في تاريخ نهائيات كأس العالم.

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