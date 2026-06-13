فلسطين حاضرة في الافتتاح الكندي للمونديال

ظهرت وقد ربطت على ملابسها الكوفية

خطفت المغنّية التشيلية إليانا الأنظار خلال حفل افتتاح في كندا، بعدما ظهرت وقد ربطت على ملابسها الكوفية الفلسطينية على مسرح ملعب تورونتو.

وشاركت إليانا في الحفل الذي سبق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك (1-1)، يوم أمس، وقدّمت إلى جانب المغنّية الكندية جيسي رييز أغنية "Illuminate"، إحدى الأغنيات الرسمية المصاحبة للبطولة.

وظهرت الفنانة المولودة في مدينة بالكوفية خلال ، في إشارة واضحة إلى جذورها الفلسطينية، بعدما أكّدت في تصريحات سابقة حرصها على تمثيل هويتها وثقافتها في أعمالها وإطلالاتها الفنية.

وتُعدّ إليانا، البالغة 24 عامًا، الفنانة الوحيدة من منطقة وشمال المشاركة في الألبوم الغنائي الرسمي لمونديال 2026، كما سبق أن صنعت التاريخ عام 2023، عندما أصبحت أول فنانة تقدّم عرضًا كاملًا باللغة في مهرجان "كوتشيلا" الأميركي.

وشهد حفل تورونتو مشاركة عدد من النجوم، بينهم مايكل بوبليه، وألانيس موريسيت، وأليسيا كارا، قبل المباراة الأولى لكندا على أرضها في تاريخ نهائيات كأس .



