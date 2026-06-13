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فيديو - لحظة لم تتمالك فيها عاشقة رونالدو نفسها

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فيديو - لحظة لم تتمالك فيها عاشقة رونالدو نفسها
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كرة القدم

2026-06-13 | 04:08
فيديو - لحظة لم تتمالك فيها عاشقة رونالدو نفسها

حقّقت صانعة المحتوى البلجيكية سيلين ديبت واحدًا من أكبر أحلامها

حقّقت صانعة المحتوى البلجيكية سيلين ديبت واحدًا من أكبر أحلامها، بعدما التقت نجمها المفضّل كريستيانو رونالدو للمرّة الأولى، في لحظة عاطفية لم تتمكّن خلالها من حبس دموعها.
وظهرت ديبت في المقطع المصوّر وهي تحتضن قائد المنتخب البرتغالي وتتحدّث إليه، قبل أن تغلبها مشاعرها وتدخل في نوبة بكاء، بينما حرص رونالدو على مواساتها والتعامل معها بلطف.
ونشرت صانعة المحتوى الشهيرة مشاهد اللقاء عبر حساباتها، مؤكّدةً أنّ رونالدو كان السبب في بدء ممارستها كرة القدم منذ طفولتها، كما منحها الدافع إلى العمل بجدّ والإيمان بنفسها وعدم الاستسلام.
وكتبت ديبت تعليقًا على اللقاء "لا أصدّق أنّ هذا حقيقي... أُتيحت لي اليوم فرصة مقابلة مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو. هذا يوم لن أنساه أبدًا"، موجّهةً الشكر إلى النجم البرتغالي على حسن استقباله.
وكانت ديبت قد حاولت في مناسبات سابقة مقابلة رونالدو، كما سافرت لمتابعته مع منتخب البرتغال والتقت والدته دولوريس أفيرو، قبل أن يتحقّق حلمها أخيرًا بلقاء صاحب الكرة الذهبية خمس مرات.



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رياضة

كرة القدم

سيلين ديبت

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