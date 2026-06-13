فيديو - لحظة لم تتمالك فيها عاشقة رونالدو نفسها

Huge Cristiano Ronaldo fan Celine Dept finally meets her idol for the first time — and she couldn’t hold back the tears.



Dreams do come true. ✨🥹 pic.twitter.com/23aTJHrGyX — CentreGoals. (@centregoals) June 12, 2026

حقّقت صانعة المحتوى البلجيكية ديبت واحدًا من أكبر أحلامها، بعدما التقت نجمها المفضّل للمرّة الأولى، في لحظة عاطفية لم تتمكّن خلالها من حبس دموعها.وظهرت ديبت في المقطع المصوّر وهي تحتضن قائد المنتخب البرتغالي وتتحدّث إليه، قبل أن تغلبها مشاعرها وتدخل في نوبة بكاء، بينما حرص رونالدو على مواساتها والتعامل معها بلطف.ونشرت صانعة المحتوى الشهيرة مشاهد اللقاء عبر حساباتها، مؤكّدةً أنّ رونالدو كان السبب في بدء ممارستها منذ طفولتها، كما منحها الدافع إلى العمل بجدّ والإيمان بنفسها وعدم الاستسلام.وكتبت ديبت تعليقًا على اللقاء "لا أصدّق أنّ هذا حقيقي... أُتيحت لي فرصة مقابلة مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو. هذا يوم لن أنساه أبدًا"، موجّهةً الشكر إلى النجم البرتغالي استقباله.وكانت ديبت قد حاولت في مناسبات سابقة مقابلة رونالدو، كما سافرت لمتابعته مع منتخب البرتغال والتقت والدته دولوريس أفيرو، قبل أن يتحقّق حلمها أخيرًا بلقاء صاحب الذهبية خمس مرات.