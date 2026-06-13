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رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية

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رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية
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كرة القدم

2026-06-13 | 04:09
رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية

خيّم الحزن على كرة القدم في المكسيك

خيّم الحزن على كرة القدم في المكسيك، بعد وفاة أميركا إيزابيل أكوستا هيرنانديز، الحارسة السابقة لفريق مازاتلان تحت 19 عامًا، عن عمر ناهز 19 عامًا.
وعُثر على اللاعبة الشابة متوفاة داخل منزل في منطقة فيا أونيون التابعة لمدينة مازاتلان بولاية سينالوا، بعدما استجابت فرق الأمن والإسعاف لبلاغ بشأن وجود شابة فاقدة للوعي، قبل أن تؤكّد وفاتها.
ومثّلت أكوستا الفئات العمرية لنادي مازاتلان بين عامَي 2020 و2023، وشغلت مركز حراسة المرمى، قبل أن تواصل مسيرتها مع فريق أوبسون دينامو للسيدات، كما عملت مدرّبةً للأطفال، وأسهمت في تدريب المواهب الناشئة في منطقتها.
ونعى نادي أوبسون دينامو لاعبته السابقة، معربًا عن تعازيه لعائلتها وأصدقائها، كما قدّمت رابطة دوري الدرجة الثالثة المكسيكي تعازيها إلى أسرة اللاعبة والمقرّبين منها.
ولم تعلن السلطات المكسيكية حتى الآن سبب الوفاة، مؤكّدةً استمرار الإجراءات والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابساتها.



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رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية

رياضة

كرة القدم

أميركا إيزابيل أكوستا هيرنانديز

مازاتلان

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