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قرار أرجنتيني يمنع الآباء من دخول ملاعب المونديال

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قرار أرجنتيني يمنع الآباء من دخول ملاعب المونديال
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كرة القدم

2026-06-14 | 04:07
قرار أرجنتيني يمنع الآباء من دخول ملاعب المونديال

اتخذت السلطات الأرجنتينية إجراءً لافتًا قبل انطلاق كأس العالم

اتخذت السلطات الأرجنتينية إجراءً لافتًا قبل انطلاق كأس العالم، بعدما سلّمت الجهات الأميركية المختصة قائمة تضم نحو 13,000 شخص من المتخلّفين عن دفع النفقة المستحقة لأبنائهم، بهدف منعهم من دخول الملاعب خلال البطولة.
وتأتي الخطوة ضمن برنامج وطني يُعرف باسم "Tribuna Segura"، الهادف إلى ملاحقة الأشخاص الذين يتهرّبون من مسؤولياتهم القانونية تجاه أطفالهم، في وقت يسعون فيه لحضور مباريات كرة القدم داخل الملاعب، وتشمل القائمة أشخاصًا ثبت قضائيًا تخلّفهم عن دفع النفقة في الأرجنتين.
وأكد رئيس بلدية بوينس آيرس، خورخي ماكري، دعم القرار، قائلًا إنّ من لا يلتزم بمسؤولية أساسية مثل تأمين احتياجات أطفاله يجب أن يتحمّل العواقب، مضيفًا أنّ من لا ينفق على أبنائه لن يُسمح له بدخول الملاعب.
وتأتي هذه الخطوة مع استضافة الولايات المتحدة مباريات كأس العالم إلى جانب كندا والمكسيك، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.



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