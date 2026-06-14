قرار أرجنتيني يمنع الآباء من دخول ملاعب المونديال

اتخذت السلطات الأرجنتينية إجراءً لافتًا قبل انطلاق

اتخذت السلطات الأرجنتينية إجراءً لافتًا قبل انطلاق ، بعدما سلّمت الجهات الأميركية المختصة قائمة تضم نحو 13,000 شخص من المتخلّفين عن دفع النفقة المستحقة لأبنائهم، بهدف منعهم من دخول الملاعب خلال البطولة.

وتأتي الخطوة ضمن برنامج يُعرف "Tribuna Segura"، الهادف إلى ملاحقة الأشخاص الذين يتهرّبون من مسؤولياتهم القانونية تجاه أطفالهم، في وقت يسعون فيه لحضور مباريات داخل الملاعب، وتشمل القائمة أشخاصًا ثبت قضائيًا تخلّفهم عن دفع النفقة في .

وأكد رئيس بلدية بوينس آيرس، خورخي ، دعم القرار، قائلًا إنّ من لا يلتزم بمسؤولية أساسية مثل تأمين احتياجات أطفاله يجب أن يتحمّل العواقب، مضيفًا أنّ من لا ينفق على أبنائه لن يُسمح له بدخول الملاعب.

وتأتي هذه الخطوة مع استضافة مباريات كأس إلى جانب والمكسيك، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.







