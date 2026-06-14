"في مونديال السكاكين والأحذية": بداية مرتبكة للأسود الثلاثة

لم تكن رحلة منتخب إلى هادئة

لم تكن رحلة منتخب إلى هادئة كما كان يأمل الجهاز الفني، بعدما واجهت البعثة حادثتين لافتتين قبل خوض مباراتها الافتتاحية في البطولة.

ففي البداية، تعرّض طاهي المنتخب لموقف غريب خلال تنقّل البعثة، بعدما أوقفه عناصر الأمن قبل صعوده إلى بسبب حمله سكاكين خاصة بالطهي، إذ تمنع لوائح اصطحاب الأدوات الحادّة.

وتم التعامل مع المسألة عند نقطة التفتيش، قبل حلّها من دون أي إشكال، لتواصل البعثة طريقها وتصل إلى الفندق، حيث كان في استقبالها حفل ترحيبي كما هو مقرر.

لكن الارتباك لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعرّض المنتخب لضربة أكبر بعد سرقة كمية من معداته قبل مباراته الأولى في المونديال.

وشملت المعدات المفقودة أحذية لاعبين، ملابس تدريب، تجهيزات خاصة بالجهاز الفني، كرات، وملابس مخصصة ليوم المباراة.

وأكدت شرطة توقيف شخصين موضع اهتمام على ذمة التحقيق، فيما يعمل معسكر إنكلترا مع السلطات المحلية لاستعادة المعدات، كما تم تأمين بدائل سريعًا، لضمان استمرار التدريبات وفق البرنامج المحدد.







