حدث جديد بالقرب من معسكر إيران

شهد محيط معسكر منتخب في تيخوانا حادثة لافتة

شهد محيط معسكر منتخب في مدينة تيخوانا المكسيكية حادثة لافتة قبل انطلاق مشوار الفريق في ، بعدما عثرت السلطات المحلية على جثة داخل سيارة متوقفة قرب ملعب كالينتي، حيث يجري المنتخب تدريباته.

وبحسب تقارير إعلامية، وُجدت السيارة في موقف تابع لمتجر قريب من الملعب، قبل أن تتدخل الشرطة والجهات المختصة وتفتح تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة وهوية .

وأشارت التقارير إلى أنّ الحادث وقع على مقربة من منشأة التدريب التي يستخدمها منتخب إيران يوميًا منذ وصوله إلى تيخوانا.

وتأتي الحادثة في ظل إجراءات مشددة ترافق إقامة المنتخب الإيراني في المكسيك، بعدما نقل معسكره من إلى تيخوانا لأسباب مرتبطة بالتوترات السياسية واللوجستية قبل المونديال.

وكان قد أكد في أيار - مايو نقل مقر إقامة المنتخب الإيراني إلى تيخوانا، فيما أجرى الفريق تدريباته هناك قبل مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا.

ولم تُشر التقارير إلى أي علاقة مباشرة بين الحادثة وبعثة المنتخب الإيراني، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية.







