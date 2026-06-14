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حدث جديد بالقرب من معسكر إيران

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حدث جديد بالقرب من معسكر إيران
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كرة القدم

2026-06-14 | 04:09
حدث جديد بالقرب من معسكر إيران

شهد محيط معسكر منتخب إيران في تيخوانا حادثة لافتة

شهد محيط معسكر منتخب إيران في مدينة تيخوانا المكسيكية حادثة لافتة قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم، بعدما عثرت السلطات المحلية على جثة داخل سيارة متوقفة قرب ملعب كالينتي، حيث يجري المنتخب الإيراني تدريباته.
وبحسب تقارير إعلامية، وُجدت السيارة في موقف تابع لمتجر قريب من الملعب، قبل أن تتدخل الشرطة والجهات المختصة وتفتح تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة وهوية الضحية
وأشارت التقارير إلى أنّ الحادث وقع على مقربة من منشأة التدريب التي يستخدمها منتخب إيران يوميًا منذ وصوله إلى تيخوانا.
وتأتي الحادثة في ظل إجراءات أمنية مشددة ترافق إقامة المنتخب الإيراني في المكسيك، بعدما نقل معسكره من الولايات المتحدة إلى تيخوانا لأسباب مرتبطة بالتوترات السياسية واللوجستية قبل المونديال. 
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد في أيار - مايو نقل مقر إقامة المنتخب الإيراني إلى تيخوانا، فيما أجرى الفريق تدريباته هناك قبل مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا.
ولم تُشر التقارير إلى أي علاقة مباشرة بين الحادثة وبعثة المنتخب الإيراني، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية.



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