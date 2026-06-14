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فيديو - مشهد لافت للجماهير المغربية وسط نيويورك

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فيديو - مشهد لافت للجماهير المغربية وسط نيويورك
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كرة القدم

2026-06-14 | 04:10
فيديو - مشهد لافت للجماهير المغربية وسط نيويورك

شهد ميدان تايمز سكوير في نيويورك تجمعًا جماهيريًا لافتًا

شهد ميدان تايمز سكوير في نيويورك تجمعًا جماهيريًا لافتًا لمشجعي منتخب المغرب، قبل مواجهة "أسود الأطلس" أمام منتخب البرازيل في افتتاح مشوارهما ضمن كأس العالم.
ورفع عدد من المشجعين الأعلام المغربية والفلسطينية، ورددوا "ديما مغرب" وهتافات داعمة لفلسطين، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي انتهت الى التعادل (1-1).
وتحوّل التجمّع إلى احتفال كروي وسياسي في الوقت نفسه، إذ حضرت أجواء المونديال بقوّة في قلب نيويورك، وسط مشاركة كبيرة من الجماهير المغربية التي واكبت منتخب بلادها قبل اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
ويدخل منتخب المغرب البطولة بطموحات كبيرة، بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022 عندما بلغ نصف النهائي، فيما يسعى المنتخب البرازيلي إلى بداية قوية رغم الغيابات والإصابات التي أربكت تحضيراته قبل المباراة.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا، في واحدة من المجموعات التي تحمل مواجهات جماهيرية واعدة منذ الجولة الأولى.


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