فيديو - مشهد لافت للجماهير المغربية وسط نيويورك

Morocco fans FLOOD Times Square with PALESTINE FLAGS before Brazil World Cup clash pic.twitter.com/R05WuESNes — RT (@RT_com) June 13, 2026

شهد ميدان تايمز سكوير في تجمعًا جماهيريًا لافتًا لمشجعي منتخب ، قبل مواجهة " الأطلس" أمام منتخب في افتتاح مشوارهما ضمن .ورفع عدد من المشجعين الأعلام المغربية والفلسطينية، ورددوا "ديما مغرب" وهتافات داعمة لفلسطين، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن منافسات ، والتي انتهت الى التعادل (1-1).وتحوّل التجمّع إلى احتفال كروي وسياسي في الوقت نفسه، إذ حضرت أجواء المونديال بقوّة في قلب نيويورك، وسط مشاركة كبيرة من الجماهير المغربية التي واكبت منتخب بلادها قبل اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.ويدخل منتخب المغرب البطولة بطموحات كبيرة، بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022 عندما بلغ نصف النهائي، فيما يسعى المنتخب البرازيلي إلى بداية قوية رغم الغيابات والإصابات التي أربكت تحضيراته قبل المباراة.وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا، في واحدة من التي تحمل مواجهات جماهيرية واعدة منذ الجولة الأولى.