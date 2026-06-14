فيديو - جماهير البرازيل واسكتلندا معاً في أجمل لقطات المونديال

قدّمت جماهير البرازيل
واسكتلندا واحدة من أجمل لقطات كأس العالم
خارج الملعب، بعدما اجتمع مشجعون من المنتخبين في دائرة وسط تايمز سكوير في نيويورك
، وردّدوا معًا أغانيَ شهيرة وسط أجواء احتفالية لافتة.
المشهد جمع جماهير من بلدين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنهما التقيا على إيقاع كرة القدم
والموسيقى، قبل خوض المنتخبين مشوارهما في المجموعة الثالثة
من البطولة.
وظهر المشجعون وهم يغنون ويتفاعلون بروح ودية، في لقطة عكست الوجه الجماهيري للمونديال بعيدًا عن ضغط المباريات وحسابات النتائج.
وتزامن ذلك مع حضور برازيلي كبير في نيويورك قبل التعادل مع المغرب
(1-1)، بينما عاشت الجماهير الإسكتلندية أجواء خاصة مع عودة منتخبها إلى كأس العالم
للمرة الأولى منذ عام 1998، وفوزه (1-0) على هايتي.