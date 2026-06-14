فيديو - جماهير البرازيل واسكتلندا معاً في أجمل لقطات المونديال

🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Brazilians and Scots gathered in a circle in the middle of Times Square and started singing Beatles songs together.



This is what the World Cup is all about. Two nations thousands of miles apart, united by football. ❤️🎶⚽️🌎pic.twitter.com/lqm5XhQBCX — Football ⚽ (@Footballtweet) June 13, 2026

قدّمت جماهير واسكتلندا واحدة من أجمل لقطات خارج الملعب، بعدما اجتمع مشجعون من المنتخبين في دائرة وسط تايمز سكوير في ، وردّدوا معًا أغانيَ شهيرة وسط أجواء احتفالية لافتة.المشهد جمع جماهير من بلدين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنهما التقيا على إيقاع والموسيقى، قبل خوض المنتخبين مشوارهما في من البطولة.وظهر المشجعون وهم يغنون ويتفاعلون بروح ودية، في لقطة عكست الوجه الجماهيري للمونديال بعيدًا عن ضغط المباريات وحسابات النتائج.وتزامن ذلك مع حضور برازيلي كبير في نيويورك قبل التعادل مع (1-1)، بينما عاشت الجماهير الإسكتلندية أجواء خاصة مع عودة منتخبها إلى كأس للمرة الأولى منذ عام 1998، وفوزه (1-0) على هايتي.