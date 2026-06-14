فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي

Brezilyalı Neymar'ın kopyasını gerçek sananlar, bir alışveriş merkezinde birbirine girdi! Futbolcunun taklidini gerçek sanan insanlar gözyaşlarına boğuldu, futbolcuyu görmek ve fotoğraf çekilmek için kavga etti... pic.twitter.com/jbHbeFE1eF — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) June 12, 2026

تسبّب شبيه نيمار بحالة فوضى داخل أحد المراكز التجارية في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعدما ظنّ عدد كبير من الموجودين أنّهم أمام لاعب منتخب الحقيقي.وتجمّع العشرات حول الشبيه لالتقاط الصور والحصول على توقيعه، قبل أن يتزايد الازدحام داخل المركز التجاري ويتدخل عناصر الأمن والشرطة لتنظيم الموقف.وتخلل المشهد تدافع بين بعض الحاضرين، وبكاء أطفال كانوا يعتقدون أنّهم التقوا نيمار، إضافة إلى نقاشات مع رجال الأمن، وسط حديث عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الفوضى التي رافقت التجمع.وتأتي الواقعة في أجواء الحضور الجماهيري الكبير المصاحب لكأس في ، حيث خطف شبيه نيمار الأنظار في أكثر من مكان، مستفيدًا من الشبه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي.