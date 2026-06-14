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فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي

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فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي
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كرة القدم

2026-06-14 | 04:13
فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي

ظنّ عدد كبير من الموجودين أنّهم أمام لاعب منتخب البرازيل

تسبّب شبيه النجم البرازيلي نيمار بحالة فوضى داخل أحد المراكز التجارية في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعدما ظنّ عدد كبير من الموجودين أنّهم أمام لاعب منتخب البرازيل الحقيقي.
وتجمّع العشرات حول الشبيه لالتقاط الصور والحصول على توقيعه، قبل أن يتزايد الازدحام داخل المركز التجاري ويتدخل عناصر الأمن والشرطة لتنظيم الموقف.
وتخلل المشهد تدافع بين بعض الحاضرين، وبكاء أطفال كانوا يعتقدون أنّهم التقوا نيمار، إضافة إلى نقاشات مع رجال الأمن، وسط حديث عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الفوضى التي رافقت التجمع.
وتأتي الواقعة في أجواء الحضور الجماهيري الكبير المصاحب لكأس العالم في الولايات المتحدة، حيث خطف شبيه نيمار الأنظار في أكثر من مكان، مستفيدًا من الشبه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي.




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