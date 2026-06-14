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فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

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فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين
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كرة القدم

2026-06-14 | 04:15
فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين في العاصمة مكسيكو سيتي

تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين في العاصمة مكسيكو سيتي، وشكلوا بملابسهم علم فلسطين، وأنشدوا وهتفوا باسمها، وحملوا شعارات لها.
وبات هذا الموقف ملازماً لمونديال 2026، حيث تحضر فلسطين بقوة في كأس العالم، سواء في المكسيك أو كندا أو مدن الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من غياب منتخبها عن الحدث الدولي الكبير.


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