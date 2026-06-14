فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

mexico is WINNING Hearts at The 2026 fifa world cup
In Mexico City, supporters formed a GIANT Human Palestine Flag. pic.twitter.com/krhypXZ2Lx
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 13, 2026
mexico is WINNING Hearts at The 2026 fifa world cup
In Mexico City, supporters formed a GIANT Human Palestine Flag. pic.twitter.com/krhypXZ2Lx
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