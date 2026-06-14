الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اختبارات طبية يومية في معسكر النرويج والسبب؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختبارات طبية يومية في معسكر النرويج والسبب؟
A-
A+

كرة القدم

2026-06-14 | 04:28
اختبارات طبية يومية في معسكر النرويج والسبب؟

فرض الجهازان الطبي والفني في منتخب النرويج إجراءات متابعة يومية

فرض الجهازان الطبي والفني في منتخب النرويج إجراءات متابعة يومية للاعبين خلال معسكرهم في كأس العالم، بسبب المخاوف المتزايدة من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجاهزية البدنية.
ويخضع لاعبو النرويج لاختبارات يومية تشمل فحوص البول ومراقبة مستويات الترطيب، بهدف متابعة الحالة الجسدية لكل لاعب وتفادي مخاطر الجفاف والإرهاق الحراري خلال التدريبات. 
وتُستخدم نتائج هذه الفحوص لتحديد احتياجات اللاعبين من السوائل وتعديل برامج الاستشفاء والتحضير، وفق ظروف الطقس.
وتقيم النرويج معسكرها في غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية، حيث تشكل الحرارة والرطوبة تحديًا إضافيًا للمنتخب القادم من أجواء أكثر برودة. 
وكان المدرب ستوله سولباكن قد أشار سابقًا إلى أنّ الطاقم الطبي يراقب اللاعبين بشكل مستمر، خصوصًا قبل التدريبات وبعدها.
وتستهل النرويج مشوارها في البطولة أمام العراق، يوم 16 حزيران - يونيو، ضمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل مواجهة السنغال وفرنسا في اختبارين أكثر صعوبة.



مقالات ذات صلة

من جديد.. ترامب يخضع لفحوصات طبية ما السبب؟
2026-05-12

من جديد.. ترامب يخضع لفحوصات طبية ما السبب؟

منتخب النرويج حمل أسماكاً وجبناً وبرتقال إلى أميركا
2026-06-11

منتخب النرويج حمل أسماكاً وجبناً وبرتقال إلى أميركا

الجيش الإسرائيلي: خلل فني في مروحية عسكرية عطل إجلاء جنود جرحى جنوب لبنان اليوم
2026-05-11

الجيش الإسرائيلي: خلل فني في مروحية عسكرية عطل إجلاء جنود جرحى جنوب لبنان اليوم

اختبارات طبية يومية في معسكر النرويج والسبب؟

رياضة

كرة القدم

منتخب النرويج

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين
فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين
04:29

تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين

أعلن برشلونة اتخاذ خطوة قانونية ضد رئيس نادي ريال مدريد

04:29

تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين

أعلن برشلونة اتخاذ خطوة قانونية ضد رئيس نادي ريال مدريد

فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين
04:15

فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين في العاصمة مكسيكو سيتي

04:15

فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين

تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين في العاصمة مكسيكو سيتي

فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي
04:13

فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي

ظنّ عدد كبير من الموجودين أنّهم أمام لاعب منتخب البرازيل

04:13

فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي

ظنّ عدد كبير من الموجودين أنّهم أمام لاعب منتخب البرازيل

اخترنا لك
تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين
04:29
فيديو - تجمّعوا وأنشدوا وشكلوا بملابسهم علم فلسطين
04:15
فيديو - نيمار يربك مركزا تجاريا في نيوجيرسي
04:13
فيديو - جماهير البرازيل واسكتلندا معاً في أجمل لقطات المونديال
04:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026