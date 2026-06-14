تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين

أعلن اتخاذ خطوة قانونية ضد رئيس نادي

أعلن اتخاذ خطوة قانونية ضد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ، على خلفية تصريحات أدلى بها في يوم 12 أيار - الماضي، ثم في مقابلة إعلامية في التالي.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أنه تقدّم بطلب المصالحة الإلزامي، كخطوة تسبق تقديم شكوى جنائية بتهمة القذف، وفق المادة 205 من الإسباني، ضد رئيس .

وأوضح أنّ الهدف من هذه الخطوة هو دفع بيريز إلى تصريحات اعتبرها النادي "كاذبة وتشهيرية ومسيئة" إلى صورته وسمعته، مؤكدًا أنها صدرت، بحسب موقفه، مع معرفة بعدم صحتها.

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم التعامل مع طلب المصالحة بالشكل المناسب، سيمضي برشلونة في تقديم الشكوى الجنائية رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين برشلونة وريال مدريد خارج الملعب، على خلفية التصريحات المرتبطة بقضية نيغريرا، والتي أعادت إشعال السجال بين الغريمين التقليديين في .







