تصعيد جديد بين العملاقين الإسبانيين

أعلن نادي برشلونة
اتخاذ خطوة قانونية ضد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
، على خلفية تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي
يوم 12 أيار - مايو
الماضي، ثم في مقابلة إعلامية في اليوم
التالي.
وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أنه تقدّم بطلب المصالحة الإلزامي، كخطوة تسبق تقديم شكوى جنائية بتهمة القذف، وفق المادة 205 من قانون العقوبات
الإسباني، ضد رئيس ريال مدريد
.
وأوضح برشلونة
أنّ الهدف من هذه الخطوة هو دفع بيريز إلى التراجع عن
تصريحات اعتبرها النادي "كاذبة وتشهيرية ومسيئة" إلى صورته وسمعته، مؤكدًا أنها صدرت، بحسب موقفه، مع معرفة بعدم صحتها.
وأشار البيان إلى أنه في حال عدم التعامل مع طلب المصالحة بالشكل المناسب، سيمضي برشلونة في تقديم الشكوى الجنائية رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين برشلونة وريال مدريد خارج الملعب، على خلفية التصريحات المرتبطة بقضية نيغريرا، والتي أعادت إشعال السجال بين الغريمين التقليديين في الكرة الإسبانية
.