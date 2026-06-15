فيديو - مدرب اليابان ابتكر اسلوباً للتواصل مع لاعبيه

🚨🇯🇵 Japan manager Hajime Moriyasu has introduced a bizarre and innovative way of delivering instructions to his players. 🤔📋



The unusual method has left fans intrigued and sparked plenty of discussion ahead of Japan’s match. 🔥🏆 pic.twitter.com/QztG6UNUDd — KinG £ (@xKGx__) June 14, 2026

ابتكر منتخب ، هاجيمي مورياسو، أسلوباً جديداً لنقل التعليمات إلى لاعبيه أثناء المواجهة التي انتهت الى التعادل (2-2) مع ، ضمن مباريات المجموعة السادسة من .وظهر مورياسو على خط التماس، وهو يرفع سبورة بيضاء تتضمن أرقاما كبيرة، في إشارة إلى نظام تكتيكي ما أو "شيفرة" تدريبية تمثل تعليمات محددة، تم الاتفاق عليها مسبقا مع اللاعبين.وتكرر ظهور هذه اللوحات خلال المباراة بأرقام مختلفة، ما عزز الاعتقاد بوجود نظام تواصل وبسيط، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا على .