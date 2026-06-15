فيديو - مدرب اليابان ابتكر اسلوباً للتواصل مع لاعبيه

ابتكر مدرب
منتخب اليابان
، هاجيمي مورياسو، أسلوباً جديداً لنقل التعليمات إلى لاعبيه أثناء المواجهة التي انتهت الى التعادل (2-2) مع هولندا
، ضمن مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم
.
وظهر مورياسو على خط التماس، وهو يرفع سبورة بيضاء تتضمن أرقاما كبيرة، في إشارة إلى نظام تكتيكي ما أو "شيفرة" تدريبية تمثل تعليمات محددة، تم الاتفاق عليها مسبقا مع اللاعبين.
وتكرر ظهور هذه اللوحات خلال المباراة بأرقام مختلفة، ما عزز الاعتقاد بوجود نظام تواصل سريع
وبسيط، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي
.