فيديو - مونديال الغضب في المكسيك

#2026WorldCup: Clashes broke out between police and protesters outside the Azteca Stadium during the opening match.



In Mexico, numerous social movements are organizing protests against the and calling for further demonstrations. (Video: Brenda Salas) pic.twitter.com/Ya1OhCY8mO — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) June 11, 2026 #Mexico — Although the media ignored it, large protests took place outside the stadium during yesterday's #2026WorldCup opening match, and dozens of young people were arrested. pic.twitter.com/x4UkGUnCoO — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) June 12, 2026

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي احتجاجات ضد ، رفعت خلالها لافتات تندّد بما وصفه منظّمون وناشطون بـ"مونديال نزع الملكية"، في إشارة إلى مخاوف مرتبطة بتأثير التحضيرات للبطولة على السكان المحليين.وبحسب ، استخدم المحتجّون هذا للاعتراض على ما يعتبرونه تفاقمًا لأزمات السكن والمياه والنقل والكهرباء مع انطلاق المونديال، فيما تحوّلت البطولة إلى مساحة لطرح مطالب اجتماعية أوسع في .وتزامنت هذه الاحتجاجات مع أجواء مشحونة حول ملعب أزتيكا، الذي استضاف المباراة الافتتاحية لكأس بين المكسيك وجنوب ، وسط إجراءات مشددة وتظاهرات شاركت فيها مجموعات مختلفة، بينها معلّمون وعائلات مفقودين، سعوا لاستغلال العالمي لإيصال أصواتهم.