فيديو - مونديال الغضب في المكسيك

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي احتجاجات ضد كأس العالم
، رفعت خلالها لافتات تندّد بما وصفه منظّمون وناشطون بـ"مونديال نزع الملكية"، في إشارة إلى مخاوف مرتبطة بتأثير التحضيرات للبطولة على السكان المحليين.
وبحسب رويترز
، استخدم المحتجّون هذا الشعار
للاعتراض على ما يعتبرونه تفاقمًا لأزمات السكن والمياه والنقل والكهرباء مع انطلاق المونديال، فيما تحوّلت البطولة إلى مساحة لطرح مطالب اجتماعية أوسع في المكسيك
.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع أجواء مشحونة حول ملعب أزتيكا، الذي استضاف المباراة الافتتاحية لكأس العالم
بين المكسيك وجنوب أفريقيا
، وسط إجراءات أمنية
مشددة وتظاهرات شاركت فيها مجموعات مختلفة، بينها معلّمون وعائلات مفقودين، سعوا لاستغلال الحدث
العالمي لإيصال أصواتهم.