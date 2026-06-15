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بسبب اللغة الاسبانية: تييري هنري يهاجم "الفيفا"

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بسبب اللغة الاسبانية: تييري هنري يهاجم &quot;الفيفا&quot;
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كرة القدم

2026-06-15 | 00:28
بسبب اللغة الاسبانية: تييري هنري يهاجم "الفيفا"

علّق تييري هنري على الجدل الذي رافق مؤتمرات صحفية في كأس العالم

علّق تييري هنري على الجدل الذي رافق مؤتمرات صحفية في كأس العالم، بعدما قيل إنّ طرح الأسئلة بالإسبانية لم يكن مسموحًا في مؤتمرات تخصّ المغرب والبرازيل وهولندا، رغم أنّ لاعبين مثل أشرف حكيمي وفينيسيوس جونيور وفرينكي دي يونغ يفهمون اللغة.
وقال هنري، في تصريحات متداولة نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنّ الأمر “لا معنى له”، متسائلًا كيف يمكن لبطولة تُقام جزئيًا في المكسيك أن تمنع صحافيين من طرح أسئلتهم بالإسبانية، إحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم.
وانتقد نجم فرنسا السابق التناقض بين خطاب فيفا عن الشمولية والتنوّع، وبين صورة يظهر فيها صحافيون ناطقون بالإسبانية وكأنهم مطالبون بتغيير لغتهم في بطولة تستضيفها أيضًا دولة ناطقة بالإسبانية.
ورغم الحديث عن أنّ المسألة مرتبطة بنظام الترجمة واللغات المعتمدة في كل مؤتمر، شدّد هنري على أنّ الانطباع العام يبقى سيئًا، معتبرًا أنّ فيفا أرادت احتفالًا بالتنوّع، لكنها منحت الجماهير جدلًا جديدًا لا يتوقف.


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