بسبب اللغة الاسبانية: تييري هنري يهاجم "الفيفا"

علّق تييري هنري على الجدل الذي رافق مؤتمرات صحفية في

علّق تييري هنري على الجدل الذي رافق مؤتمرات صحفية في ، بعدما قيل إنّ طرح الأسئلة بالإسبانية لم يكن مسموحًا تخصّ والبرازيل وهولندا، رغم أنّ لاعبين مثل أشرف حكيمي وفينيسيوس وفرينكي دي يونغ يفهمون اللغة.

وقال هنري، في تصريحات متداولة نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنّ الأمر “لا معنى له”، متسائلًا كيف يمكن لبطولة تُقام جزئيًا في أن تمنع صحافيين من طرح أسئلتهم بالإسبانية، إحدى أكثر اللغات انتشارًا في .

وانتقد نجم السابق التناقض بين خطاب فيفا عن الشمولية والتنوّع، وبين صورة يظهر فيها صحافيون ناطقون بالإسبانية وكأنهم مطالبون بتغيير لغتهم في بطولة تستضيفها أيضًا دولة ناطقة بالإسبانية.

ورغم الحديث عن أنّ المسألة مرتبطة بنظام الترجمة واللغات المعتمدة في كل مؤتمر، شدّد هنري على أنّ الانطباع العام يبقى سيئًا، معتبرًا أنّ فيفا أرادت احتفالًا بالتنوّع، لكنها منحت الجماهير جدلًا جديدًا لا يتوقف.





