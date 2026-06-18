فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال

FIFA, ırkçı harekete maruz kalan YouTuber'ı Güney Kore - Meksika Dünya Kupası maçına davet etti. Irkçı hareketi yapan Meksikalı yetkili görevden alındı. pic.twitter.com/lFcOO5jFQE — World Vibe (@world_vibe_) June 17, 2026

وثقت المؤثرة وصانعة المحتوى الجنوبية إنوكات، واسمها الحقيقي يون سو جين، شخصاً خلفها في المدرجات، قام بتقليد ملامح آسيوية بطريقة اعتبرتها مسيئة، خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلادها على التشيك (2-1).ونشرت إنوكات الفيديو عبر حساباتها على ، مرفقا بتعليق حول تعرضها للعنصرية، وكتبت باللغة الكورية "جئت إلى المكسيك من أجل ، ولكن، هل أنا حساسة أكثر من اللازم؟، من وجهة نظري فقد سافرت عبر لحضور كأس العالم، وتعرضت للعنصرية".وذكرت تقارير إعلامية، أن "الفيفا" باشرت التحقيق في الحادثة، وحددت هوية الشخص، وتم حظر حسابه من شراء تذاكر المباريات، وهو كان يشغل منصب رئيس كلية المهندسين الطبوغرافيين والجيوماتيكيين في ولاية خاليسكو المكسيكية قبل أن تتم إقالته لاحقا ويقدم اعتذارا علنيا.كذلك، وجهت الفيفا دعوة خاصة للمؤثرة لحضور مباراة منتخب أمام المكسيك في غوادالاخارا، في إطار فعاليات العالمي لمناهضة خطاب الكراهية.