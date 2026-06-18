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فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال

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فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال
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كرة القدم

2026-06-18 | 00:52
فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال

قام بتقليد ملامح آسيوية بطريقة اعتبرتها مسيئة

وثقت المؤثرة وصانعة المحتوى الكورية الجنوبية إنوكات، واسمها الحقيقي يون سو جين، شخصاً خلفها في المدرجات، قام بتقليد ملامح آسيوية بطريقة اعتبرتها مسيئة، خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلادها على التشيك (2-1).
ونشرت إنوكات الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا بتعليق حول تعرضها للعنصرية، وكتبت باللغة الكورية "جئت إلى المكسيك من أجل كأس العالم، ولكن، هل أنا حساسة أكثر من اللازم؟، من وجهة نظري فقد سافرت عبر العالم لحضور كأس العالم، وتعرضت للعنصرية".
وذكرت تقارير إعلامية، أن "الفيفا" باشرت  التحقيق في الحادثة، وحددت هوية الشخص، وتم حظر حسابه من شراء تذاكر المباريات، وهو كان يشغل منصب رئيس كلية المهندسين الطبوغرافيين والجيوماتيكيين في ولاية خاليسكو المكسيكية قبل أن تتم إقالته لاحقا ويقدم اعتذارا علنيا.
كذلك، وجهت الفيفا دعوة خاصة للمؤثرة لحضور مباراة منتخب كوريا الجنوبية أمام المكسيك في غوادالاخارا، في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية.



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