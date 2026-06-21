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لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية

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لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية
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كرة القدم

2026-06-21 | 04:17
لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية

التقت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي بالطفلة أنيتا

التقت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي بالطفلة أنيتا، وهي مشجعة مكسيكية صغيرة تعدّها قدوتها في كرة القدم، وتلعب ضمن فريق موستانغ للسيدات.
وجاء اللقاء خلال وجود بونماتي في المكسيك على هامش كأس العالم، حيث تحدّثت أنيتا عن علاقتها بكرة القدم، والصعوبات التي واجهتها في بدايتها، قبل أن تجد دعمًا من محيطها المحلي لمواصلة ممارسة اللعبة التي تحبها.
وشكّلت القصة لحظة مؤثرة بالنسبة لأيتانا، التي استمعت إلى تجربة أنيتا كلاعبة صغيرة ترى في كرة القدم مساحة للحلم والتعبير عن نفسها، لا مجرد رياضة تمارسها داخل الملعب.
وخلال اللقاء، قدّمت أنيتا لأيتانا زيًا تقليديًا من مجتمعها، فيما وقّعت النجمة الإسبانية قميصًا لمنتخب إسبانيا وأهدته لها، في تبادل جمع بين كرة القدم والهوية المحلية.
وقالت بونماتي إن مثل هذه المواقف تبقى معها بعد كرة القدم، لأنها تعكس الأثر الذي يمكن أن يتركه اللاعبون في الناس والمجتمع، خارج حدود الملعب.



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