برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين

لجأ مشجعون برازيليون في فيلادلفيا إلى مزحة كروية بطابع ساخر

لجأ مشجعون برازيليون في فيلادلفيا إلى مزحة كروية بطابع ساخر، بعدما وضعوا قميص منتخب على تمثال "روكي" الشهير، مستفيدين من الاعتقاد المتداول بأنّ وضع ألوان أي منتخب على التمثال يجلب الحظ السيّئ.

وجاءت الخطوة بعدما سمع المشجعون بما يُعرف محليًا بـ"لعنة روكي"، المرتبطة بالتمثال الواقع قرب درجات متحف فيلادلفيا للفنون، إذ يتجنب بعض المشجعين وضع قمصان منتخباتهم عليه قبل المباريات، خوفًا من ارتباط ذلك بنتائج غير موفقة.

وبدلًا من وضع قميص ، اختار المشجعون قميص الغريم الأرجنتيني، في لقطة حملت طابع المناكفة بين اثنين من أكبر المنافسين في اللاتينية.

وتحوّل تمثال "روكي"، أحد أبرز معالم فيلادلفيا، إلى جزء من أجواء خارج الملاعب، حيث حضرت المزاحمة الجماهيرية والرموز المحلية إلى جانب الحماس الكروي المعتاد في البطولة.







