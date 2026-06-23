فاجعة أليمة تهز كرة القدم الفرنسية

أُدخل اللاعب الفرنسي الشاب كينزو كيز، البالغ 21 عامًا، في موت دماغي، إثر حادث غرق وقع مساء الاثنين في نهر الرون قرب مدينة .وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تدخّلت بعد انجراف ثلاثة بفعل ، حيث تمكّنت من إنقاذ رفيقيه، فيما نُقل كيز إلى المستشفى في حالة حرجة.ويُعد كيز من خريجي أكاديميتي ليون وسانت إتيان، قبل أن ينضم في الصيف الماضي إلى غانغان، حيث أمضى الموسم مع الفريق الرديف من دون المشاركة مع الفريق الأول.وفتحت في ليون تحقيقًا لتحديد ظروف الحادث وملابساته في حين خيّم الحزن على الوسط الكروي في .