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فاجعة أليمة تهز كرة القدم الفرنسية

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فاجعة أليمة تهز كرة القدم الفرنسية
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كرة القدم

2026-06-23 | 11:32
فاجعة أليمة تهز كرة القدم الفرنسية

حادث غرق وقع مساء الاثنين في نهر الرون



أُدخل اللاعب الفرنسي الشاب كينزو كيز، البالغ 21 عامًا، في حالة موت دماغي، إثر حادث غرق وقع مساء الاثنين في نهر الرون قرب مدينة ليون
وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تدخّلت بعد انجراف ثلاثة شبان بفعل التيار، حيث تمكّنت من إنقاذ رفيقيه، فيما نُقل كيز إلى المستشفى في حالة حرجة.
ويُعد كيز من خريجي أكاديميتي ليون وسانت إتيان، قبل أن ينضم في الصيف الماضي إلى غانغان، حيث أمضى الموسم مع الفريق الرديف من دون المشاركة مع الفريق الأول. 
وفتحت النيابة العامة في ليون تحقيقًا لتحديد ظروف الحادث وملابساته في حين خيّم الحزن على الوسط الكروي في فرنسا.


 

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