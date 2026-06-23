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ميسي يفتح صفحات جديدة في تاريخ كأس العالم

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ميسي يفتح صفحات جديدة في تاريخ كأس العالم
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كرة القدم

2026-06-23 | 00:13
ميسي يفتح صفحات جديدة في تاريخ كأس العالم

انفرد بصدارة هدافي البطولة

دخل ليونيل ميسي صفحة جديدة من تاريخ كأس العالم، بعدما انفرد بصدارة هدافي البطولة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد ستة عشر هدفًا.
وجاء الإنجاز خلال مباراة الأرجنتين أمام النمسا في كأس العالم، بعدما سجّل ميسي هدفه السابع عشر في تاريخ مشاركاته المونديالية، قبل أن يعزز رقمه بهدف آخر، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز (2-0) ويؤكد تأهل الأرجنتين إلى الدور التالي. 
ولم يخلُ اللقاء من لحظة صعبة للنجم الأرجنتيني، إذ أهدر ركلة جزاء في بداية المباراة، لتصبح الثالثة التي يهدرها من أصل سبع ركلات نفّذها مع الأرجنتين في كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة. 
لكن ميسي حوّل الإخفاق السريع إلى ليلة تاريخية، بعدما رد بهدفين رفعا رصيده المونديالي، مرسّخا حضوره كأحد أبرز الأسماء في تاريخ البطولة، قبل أيام من بلوغه عامه التاسع والثلاثين.
كما واصل قائد الأرجنتين تسجيله في ست مباريات متتالية بكأس العالم، في إنجاز يضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية.



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