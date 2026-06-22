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غواصة تمنع علما إنجليزيا

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غواصة تمنع علما إنجليزيا
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كرة القدم

2026-06-22 | 00:27
غواصة تمنع علما إنجليزيا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من مشجعي إنجلترا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة من مشجعي إنجلترا من إدخال علم خاص إلى إحدى مباريات كأس العالم، بسبب تفصيل صغير في شعار ناديهم المحلي بارو، يتمثّل بصورة غواصة.
وكان مشجعو نادي بارو قد صمّموا نسخة خاصة من علم القديس جورج، تحمل شعار النادي، قبل أن يرفض "فيفا" السماح برفعه داخل الملعب، على اعتبار أن الشعار يتضمن "صورًا مرتبطة بالأسلحة أو الطابع العسكري".
وتعود الغوّاصة الموجودة في شعار بارو إلى ارتباط المدينة التاريخي بصناعة السفن والغواصات، إلا أن لوائح "فيفا" الخاصة بالأعلام واللافتات داخل الملاعب تمنع الرموز التي تُصنّف ضمن المعدات العسكرية أو الأسلحة.
وأثار القرار استغراب جماهير النادي، فيما تعامل بارو مع المسألة بسخرية، ناشرًا نسخة معدّلة من شعاره بعد طمس الغواصة، ومشيرًا إلى أنه قد يعتمدها مؤقتًا خلال البطولة لتفادي تكرار المنع.
وبحسب التقارير، يمكن للمشجعين إعادة تقديم العلم للموافقة عليه، في حال تغطية الجزء الذي يتضمن الغواصة.


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