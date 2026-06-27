إلغاء الطائرة الخاصة لمنتخب أوروغواي بعد وداع المونديال

قرّر الأوروغوياني إلغاء الطائرة الخاصّة التي كانت مخصّصة لعودة بعثة المنتخب

قرّر الأوروغوياني إلغاء الطائرة الخاصّة التي كانت مخصّصة لعودة بعثة المنتخب، عقب خروجه من الدور الأول لكأس ، على أن يعود اللاعبون عبر رحلات تجارية، بدل السفر معًا على متن رحلة خاصّة كما كان مقرّرًا في البداية، بحسب ما نقلته تقارير إعلاميّة أوروغويانية.

وجاء القرار بعد نهاية مخيّبة لمشوار في البطولة، بعدما فشل المنتخب في حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، رغم دخوله المنافسات بطموحات كبيرة.

وودّعت أوروغواي المونديال عقب خسارتها أمام بهدف دون رد، لتُنهي دور برصيد نقطتين فقط، من تعادلين وخسارة، ومن دون تحقيق أي فوز.

كما أعاد القرار تسليط الضوء على المتاعب اللوجستية التي رافقت البعثة خلال البطولة، بعدما كانت رحلة المنتخب قبل المباراة الافتتاحية قد تأخرت بسبب مشكلة مرتبطة بتصاريح الطيران، في واقعة سبقت الخروج المبكر وزادت من صعوبة المشهد حول المنتخب.