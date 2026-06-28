فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية

لم يكتفِ منتخب الأرجنتين بالتحضيرات الفنية والبدنية خلال مشاركته في ، إذ حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية المخصّصة لوجبات الشواء التقليديّة التي ترافق المنتخب في البطولات الكبرى.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مقرها في كانساس ومعها أكثر من 500 كيلوغرام من اللحوم الفاخرة، بعد أشهر من الترتيبات اللوجستية، إذ كان على الشحنة استيفاء شروط صحّيّة وجمركيّة صارمة قبل دخول .

وتضمّنت الشحنة مجموعة من القطع التقليدية المعروفة في المطبخ الأرجنتيني، بينها اللومو، الفاسيو، الإنترانيا، الماتامبري، البيسيتو، وأسادو دي .

ولا يرتبط الأمر بالجانب الغذائي فقط، بل يدخل أيضًا ضمن روتين يسعى الجهازان الفني والطبي إلى الحفاظ عليه، لتأمين وجبات مألوفة للاعبين وتجنّب أي تغييرات قد تؤثر في حالتهم البدنية خلال البطولة.

كما تحوّلت حفلات الـ"أسادو" في السنوات إلى مساحة تجمع لاعبي الأرجنتين خارج أجواء المباريات، وتُسهم في تعزيز روح المجموعة التي يوليها سكالوني أهمّيّة كبيرة داخل معسكر المنتخب.