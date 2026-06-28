فيديو - من "كابتن ماجد" إلى كأس العالم

تعود مواجهة والبرازيل إلى واجهة

طويلة على مشهدٍ بقي حاضرًا في ذاكرة جيل كامل من متابعي " "، تعود مواجهة والبرازيل إلى واجهة ، مع لقاء جديد بين المنتخبين في دور الـ32 من نسخة 2026.

واستعاد كثيرون أجواء الأنيمي الشهير مع اقتراب المباراة، في ربطٍ عاطفي بين خيال الطفولة وواقع البطولة، خصوصًا أن المواجهة تحمل رمزية خاصة بين منتخب ياباني يواصل تثبيت حضوره عالميًا، وبرازيل تُعدّ من أكثر المدارس تأثيرًا في تاريخ اللعبة.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في كأس 2006، حين فازت على اليابان (4-1) في دور ، لذلك لا تأتي مباراة 2026 كأول لقاء مونديالي بينهما، بل كفصل جديد في مواجهة تستعيد ذاكرة قديمة، وتمنحها هذه المرّة بُعدًا مختلفًا في الأدوار الإقصائية.

وبين الحنين إلى "كابتن ماجد" وحسابات الملعب، تبدو المباراة كأنها حلقة قديمة تعود بصورة ، بعدما خرج الخيال من الشاشة إلى أكبر مسرح كروي في العالم.