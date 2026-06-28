الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - من "كابتن ماجد" إلى كأس العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - من &quot;كابتن ماجد&quot; إلى كأس العالم
A-
A+

كرة القدم

2026-06-28 | 19:41
فيديو - من "كابتن ماجد" إلى كأس العالم

تعود مواجهة اليابان والبرازيل إلى واجهة كأس العالم

بعد سنوات طويلة على مشهدٍ بقي حاضرًا في ذاكرة جيل كامل من متابعي "كابتن ماجد"، تعود مواجهة اليابان والبرازيل إلى واجهة كأس العالم، مع لقاء جديد بين المنتخبين في دور الـ32 من نسخة 2026.
واستعاد كثيرون أجواء الأنيمي الشهير مع اقتراب المباراة، في ربطٍ عاطفي بين خيال الطفولة وواقع البطولة، خصوصًا أن المواجهة تحمل رمزية خاصة بين منتخب ياباني يواصل تثبيت حضوره عالميًا، وبرازيل تُعدّ من أكثر المدارس تأثيرًا في تاريخ اللعبة.
وسبق للمنتخبين أن التقيا في كأس العالم 2006، حين فازت البرازيل على اليابان (4-1) في دور المجموعات، لذلك لا تأتي مباراة 2026 كأول لقاء مونديالي بينهما، بل كفصل جديد في مواجهة تستعيد ذاكرة قديمة، وتمنحها هذه المرّة بُعدًا مختلفًا في الأدوار الإقصائية.
وبين الحنين إلى "كابتن ماجد" وحسابات الملعب، تبدو المباراة كأنها حلقة قديمة تعود بصورة جديدة، بعدما خرج الخيال من الشاشة إلى أكبر مسرح كروي في العالم.
 

مقالات ذات صلة

المشجع "التمثال" يتصدر الترند من جديد بظهوره الاول في كأس العالم 2026
2026-06-24
Play

المشجع "التمثال" يتصدر الترند من جديد بظهوره الاول في كأس العالم 2026

كأس العالم والربح مع "الجديد" ما تخلوا الفرصة تفوتكم
2026-06-13

كأس العالم والربح مع "الجديد" ما تخلوا الفرصة تفوتكم

فيديو - المنسف يجمع الأردنيين والأرجنتينيين في كأس العالم
19:36

فيديو - المنسف يجمع الأردنيين والأرجنتينيين في كأس العالم

شاشة عملاقة ومسابح لمشاهدة كأس العالم (فيديو)
2026-06-20

شاشة عملاقة ومسابح لمشاهدة كأس العالم (فيديو)

فيديو - من "كابتن ماجد" إلى كأس العالم

رياضة

كرة القدم

كابتن ماجد

البرازيل

اليابان

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زلزال فنزويلا يفجع لاعبًا أرجنتينيًّا
فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها
20:20

فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها

تحوّل فقدان أحد المشجّعين لمحفظته إلى مشهد جماعي لافت

20:20

فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها

تحوّل فقدان أحد المشجّعين لمحفظته إلى مشهد جماعي لافت

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة
20:15

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

ظهر عدد من المشجعين وهم يحتفلون بخروج الغريم

20:15

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

ظهر عدد من المشجعين وهم يحتفلون بخروج الغريم

فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا
20:10

فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا

رغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات

20:10

فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا

رغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات

اخترنا لك
فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها
20:20
فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة
20:15
فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا
20:10
فوز كندا يمنح دريك سببًا إضافيًا للاحتفال
20:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026