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فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا

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فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا
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كرة القدم

2026-06-28 | 20:10
فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا

رغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات

غاب المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا عن مدرجات مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان في كأس العالم، بعدما لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث أُقيمت المواجهة في أتلانتا.
ويُعرف مبولادينغا، الملقب بـ"لومومبا فيا"، بظهوره اللافت في مباريات الكونغو الديمقراطية، إذ يقف طوال اللقاء من دون حركة، مرتديًا ألوان بلاده، في مشهد يحاكي هيئة الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، أوّل رئيس وزراء للكونغو بعد الاستقلال.
ورغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات، بعدما ظهر مشجع آخر مؤدّيًا الدور نفسه، ليحافظ على واحد من أكثر المشاهد رمزية في حضور جماهير الكونغو الديمقراطية خلال البطولة.
وتزامن هذا المشهد مع ليلة تاريخية للمنتخب الكونغولي، الذي حقق فوزه الأول في كأس العالم بتغلبه على أوزبكستان (3-1)، ليبلغ الأدوار الإقصائية ويضرب موعدًا مع إنكلترا في دور الـ32.
 

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كرة القدم

ميشيل كوكا مبولادينغا

لومومبا فيا

الكونغو

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