فيديو - لومومبا يغيب، لكن التقليد يبقى حاضرًا

رغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات

غاب المشجع الكونغولي الشهير كوكا مبولادينغا عن مدرجات مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان في ، بعدما لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى ، حيث أُقيمت المواجهة في أتلانتا.

ويُعرف مبولادينغا، الملقب بـ"لومومبا فيا"، بظهوره اللافت في مباريات الكونغو ، إذ يقف طوال اللقاء من دون حركة، مرتديًا ألوان بلاده، في يحاكي هيئة الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، أوّل رئيس وزراء للكونغو بعد .

ورغم غياب صاحب التقليد الأصلي، لم تختفِ الصورة من المدرجات، بعدما ظهر مشجع آخر مؤدّيًا الدور نفسه، ليحافظ على واحد من أكثر المشاهد رمزية في حضور جماهير الكونغو الديمقراطية خلال البطولة.

وتزامن هذا المشهد مع ليلة تاريخية للمنتخب الكونغولي، الذي حقق فوزه الأول في كأس بتغلبه على أوزبكستان (3-1)، ليبلغ الأدوار الإقصائية ويضرب موعدًا مع إنكلترا في دور الـ32.