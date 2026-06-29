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اتهامات مسيئة تلاحق ماتيو روجيري

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اتهامات مسيئة تلاحق ماتيو روجيري
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كرة القدم

2026-06-29 | 19:27
اتهامات مسيئة تلاحق ماتيو روجيري

تتعلق القضية بطلب روجيري تسجيلات صوتية ذات مضمون مهين وعنصري

وجد الإيطالي ماتيو روجيري، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، نفسه في قلب جدل واسع، بعدما كشفت امرأة إيطالية رسائل خاصة منسوبة إليه، تتضمن اتهامات بسلوك مسيء خارج الملعب.
وبحسب ما ورد في التقارير المتداولة، تتعلق القضية بطلب روجيري تسجيلات صوتية ذات مضمون مهين وعنصري يستهدف أصحاب البشرة السوداء وأقليات أخرى، مقابل مبالغ مالية، في واقعة أثارت انتقادات حادة بسبب طبيعة العبارات المنسوبة إلى اللاعب.
وتأتي هذه القضية بعد نحو عام على انتقال روجيري إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من أتالانتا، في صيف 2025، بعقد يمتد حتى عام 2030، بعدما قدّمه النادي الإسباني كأحد الأسماء الشابة المنتظرة لتعزيز الجهة اليسرى.
ولم يعلّق أتلتيكو أو اللاعب على القضية حتى الآن، فيما تتجه الأنظار إلى موقف النادي الإسباني من الاتهامات التي طالت لاعبه، خصوصًا في ظل حساسية مضمونها وما أثارته من جدل خارج الملعب.
 

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اتهامات مسيئة تلاحق ماتيو روجيري

رياضة

كرة القدم

ماتيو روجيري

أتلتيكو مدريد

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