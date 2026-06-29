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فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها

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فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها
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كرة القدم

2026-06-28 | 20:20
فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها

تحوّل فقدان أحد المشجّعين لمحفظته إلى مشهد جماعي لافت

في لقطة طريفة من جماهير الأرجنتين في كأس العالم، تحوّل فقدان أحد المشجعين لمحفظته إلى مشهد جماعي لافت، بعدما عثر عليها مشجع آخر وقرّر الوصول إلى صاحبها بطريقة لا تشبه الإعلانات التقليدية ولا النداءات العادية.

ووجد أحد الحاضرين المحفظة، ثم تبيّن اسم صاحبها من بطاقة كانت بداخلها. وبعدها، بدأ عدد من المشجعين بترديد اسمه على إيقاع هتاف جماهيري، قبل أن يتّسع الهتاف تدريجًا وينضمّ إليه المزيد من الحاضرين، في مشهد بدا كأنّ كلّ يالمتواجدين في المكان يبحثون عن شخص واحد.

ولم تمرّ دقائق طويلة حتّى وصل صاحب المحفظة إلى مكان وجودها، وسط تصفيق وضحك وهتافات من حوله. وما إن تسلّمها حتى انفجر المشجعون بالاحتفال، في لقطة عفوية بدت كأنها احتفال بهدف، لكن هذه المرّة كان "لهدف" إعادة محفظة ضائعة إلى صاحبها.
 

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