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فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

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فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة
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كرة القدم

2026-06-28 | 20:15
فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

ظهر عدد من المشجعين وهم يحتفلون بخروج الغريم

لم يمر خروج جنوب أفريقيا من كأس العالم بهدوء كامل، بعدما ودّع منتخب "بافانا بافانا" البطولة من دور الـ32، إثر خسارته أمام كندا (0-1)، في مباراة حُسمت في الدقائق الأخيرة.
وسجّل ستيفن أوستاكيو هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع، مانحًا كندا فوزًا تاريخيًا وبطاقة العبور إلى الدور التالي، بينما انتهى مشوار جنوب أفريقيا بعد مشاركة لافتة أعادته إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وبين خيبة جماهير جنوب أفريقيا وفرحة الكنديين، لفتت مقاطع متداولة الأنظار، بعدما ظهر عدد من المشجعين النيجيريين، وهم يحتفلون بخروج المنتخب الأفريقي ويرقصون على أغنية تحمل اسم “كندا"، في مشهد أضاف طابعًا ساخرًا إلى نهاية المباراة.
وتأتي هذه اللقطات في ظل الحساسية الكروية المعروفة بين جماهير منتخبات القارة الأفريقية، حيث لا تتوقف المنافسة عند حدود الملعب، بل تمتد أحيانًا إلى ردود فعل ساخرة ومواقف جماهيرية لافتة بعد النتائج الكبرى.
 

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