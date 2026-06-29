المونديال يلعب دور "الخطّابة"

تحوّلت البطولة إلى مساحة لقاء غير متوقعة بين المشجعين القادمين من مختلف أنحاء

لم تقتصر أجواء على الملاعب والمدرجات، بعدما تحوّلت البطولة إلى مساحة لقاء غير متوقعة بين المشجعين القادمين من مختلف أنحاء ، مع تسجيل ارتفاع لافت في نشاط تطبيقات المواعدة خلال أيام البطولة.

وبحسب بيانات داخلية صادرة عن التطبيق، ارتفعت المطابقات في بنحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع استضافة العالم.

كما سجّل أحد التطبيقات زيادة بنحو 25% في عمليات التمرير، وارتفاعًا يفوق 15% في عدد المستخدمين داخل البلد المضيف.

ولم يقتصر الأمر على السوق الأميركي عمومًا، إذ شهدت المدن المضيفة للمونديال في الولايات المتّحدة والمكسيك وكندا ارتفاعًا متوسطه 47% في نشاط المستخدمين الدوليين بين 11 و16 حزيران - ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع زيادة إضافية في نشاط المستخدمين المحليين داخل المدن نفسها.

وتعكس هذه الأرقام جانبًا مختلفًا من تأثير كأس العالم خارج الملعب، حيث لا تجذب البطولة الجماهير إلى المدرجات فقط، بل تخلق أيضًا مساحات تواصل اجتماعي بين مشجّعين جاؤوا خلف منتخباتهم، فوجدوا في المدن المضيفة تجربة تتجاوز حدود .