رئيس الرأس الأخضر يُحضّر لفتة خاصّة لميسي

كشف رئيس الرأس الأخضر، جوزيه ماريا نيفيس، عن تحضير لفتة تكريمية لقائد منتخب ، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في ، مؤكدًا المكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم الأرجنتيني في بلاده.وقال نيفيس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية، إن ميسي "لاعب كبير ويحظى باحترام واسع في الرأس الأخضر"، واصفًا إيّاه بأفضل لاعب في ، وبأنه يمثّل التميّز والكمال في . وأضاف أنّ مواجهة لاعب بهذه المكانة تُعدّ شرفًا لمنتخب بلاده.وأوضح رئيس الرأس الأخضر أنّ المنتخب سيقدّم لميسي قميصًا خاصًّا للمنتخب يحمل اسمه والرقم 10، معتبرًا أنّ هذه اللفتة تأتي تقديرًا لمسيرته ومكانته في كرة القدم العالمية.وتأتي المبادرة قبل مباراة تحمل طابعًا تاريخيًا بالنسبة للرأس الأخضر، الذي يستعد لمواجهة أحد أبرز المنتخبات المرشحة في البطولة بعد تأهّله من دور في مشاركته الأولى بكأس العالم.