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رئيس الرأس الأخضر يُحضّر لفتة خاصّة لميسي

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رئيس الرأس الأخضر يُحضّر لفتة خاصّة لميسي
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كرة القدم

2026-06-29 | 20:02
رئيس الرأس الأخضر يُحضّر لفتة خاصّة لميسي

تحضير لفتة تكريمية لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي

كشف رئيس الرأس الأخضر، جوزيه ماريا نيفيس، عن تحضير لفتة تكريمية لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم، مؤكدًا المكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم الأرجنتيني في بلاده.
وقال نيفيس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية، إن ميسي "لاعب كبير ويحظى باحترام واسع في الرأس الأخضر"، واصفًا إيّاه بأفضل لاعب في العالم، وبأنه يمثّل التميّز والكمال في كرة القدم. وأضاف أنّ مواجهة لاعب بهذه المكانة تُعدّ شرفًا لمنتخب بلاده.
وأوضح رئيس الرأس الأخضر أنّ المنتخب سيقدّم لميسي قميصًا خاصًّا للمنتخب يحمل اسمه والرقم 10، معتبرًا أنّ هذه اللفتة تأتي تقديرًا لمسيرته ومكانته في كرة القدم العالمية. 
وتأتي المبادرة قبل مباراة تحمل طابعًا تاريخيًا بالنسبة للرأس الأخضر، الذي يستعد لمواجهة أحد أبرز المنتخبات المرشحة في البطولة بعد تأهّله من دور المجموعات في مشاركته الأولى بكأس العالم.
 

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كرة القدم

الرأس الأخضر

جوزيه ماريا نيفيس

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