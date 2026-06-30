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إسبانيا أمام فرصة كسر عقدة أبطال العالم

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إسبانيا أمام فرصة كسر عقدة أبطال العالم
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كرة القدم

2026-06-30 | 19:47
إسبانيا أمام فرصة كسر عقدة أبطال العالم

يعود آخر انتصار لإسبانيا في الأدوار الإقصائية في كأس العالم إلى نهائي 2010 أمام هولندا

تدخل إسبانيا مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم وهي تحمل رقمًا لافتًا يخص آخر ثلاثة أبطال أوروبيين للمونديال: إيطاليا بطلة 2006، إسبانيا بطلة 2010، وألمانيا بطلة 2014، إذ لم يحقق أيّ منها فوزًا في الأدوار الإقصائية منذ تتويجه الأخير باللقب.
ويعود آخر انتصار لإسبانيا في الأدوار الإقصائية في كأس العالم إلى نهائي 2010 أمام هولندا قبل أن تخرج من دور المجموعات في 2014، ثمّ من دور الـ16 أمام روسيا في 2018، وبعدها أمام المغرب بركلات الترجيح في 2022. 
أمّا إيطاليا، فغابت عن نسختَي 2018 و2022 بعد خروج مبكر في 2010 و2014، بينما ودّعت ألمانيا نسخ 2018 و2022 من دور المجموعات، قبل خروجها في مونديال 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح. 
وتصدّرت إسبانيا مجموعتها في النسخة الحالية بعد فوزها على (1-0) سبقه فوز على السعودية (4-0) وتعادل مع الرأس الأخضر (0-0)، لتضرب موعدًا مع النمسا في أوّل أدوار خروج المغلوب، وسط تساؤل واضح، هل ينهي منتخب "لا روخا" هذا الرقم السلبي ويمنح جيل إسبانيا الحالي أوّل فوز إقصائي مونديالي منذ ليلة التتويج في جنوب أفريقيا؟ 
 

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