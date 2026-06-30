فيديو - راهبات برازيليات يحتفلن بفوز السيليساو

ظهرت مجموعة من الراهبات وهنّ يتابعن فوز المنتخب البرازيلي

رافقت مباراة واليابان في لقطة مختلفة من داخل دير القديسة للملائكة Mosteiro Santa Maria dos Anjos في مدينة دورادوس البرازيلية، حيث ظهرت مجموعة من الراهبات وهنّ يتابعن فوز المنتخب البرازيلي (2-1).

وتابعت الراهبات اللقاء من داخل الدير، حاملات البرازيلي، في أجواء تشجيعية تزامنت مع عودة المنتخب البرازيلي في النتيجة خلال الشوط الثاني، بعدما كان متأخرًا أمام .

وعند تسجيل هدف الفوز، عمّت أجواء الفرح داخل الدير، حيث احتفلت الراهبات بالهدف وشجّعن المنتخب البرازيلي.

وكانت البرازيل قد حسمت تأهلها إلى الدور التالي بعد فوزها على اليابان، في مباراة تقدّم فيها المنتخب الياباني أولًا عبر اللاعب سانو، قبل أن ينجح " " في قلب النتيجة عبر هدفي كاسيميرو ومارتينيلي وحسم المواجهة في الدقائق .