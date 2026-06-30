فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين

ظهر مشجع ياباني متأثرًا بخروج منتخب بلاده، قبل أن يقترب منه عدد من مشجعي لمواساته

انتهى مشوار منتخب في بعد خسارته أمام بنتيجة 2-1 في دور الـ32، في مباراة بقيت مفتوحة حتى الدقائق .

وتقدّم المنتخب الياباني أولًا عبر كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك التعادل للبرازيل في الشوط الثاني، ثم يمنح غابرييل مارتينيلي بطاقة التأهل لمنتخب بلاده بهدف في الوقت بدل الضائع..

وعقب المباراة، ظهر مشجع ياباني متأثرًا بخروج منتخب بلاده، قبل أن يقترب منه عدد من مشجعي البرازيل لمواساته في منطقة المشجعين، قبل أن يقترب منه مشجعون مكسيكيون ويرفعونه في محاولة للتخفيف عنه.

ورغم الخروج، قدّم منتخب اليابان مباراة قوية أمام البرازيل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدّمًا، قبل أن يقلب " " النتيجة في الشوط الثاني ويواصل مشواره في البطولة.