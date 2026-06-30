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فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين

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فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين
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كرة القدم

2026-06-29 | 20:05
فيديو - مشجّع ياباني بين الخروج ومواساة المنافسين

ظهر مشجع ياباني متأثرًا بخروج منتخب بلاده، قبل أن يقترب منه عدد من مشجعي البرازيل لمواساته

انتهى مشوار منتخب اليابان في كأس العالم بعد خسارته أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ32، في مباراة بقيت مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة
وتقدّم المنتخب الياباني أولًا عبر كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل في الشوط الثاني، ثم يمنح غابرييل مارتينيلي بطاقة التأهل لمنتخب بلاده بهدف في الوقت بدل الضائع..
وعقب المباراة، ظهر مشجع ياباني متأثرًا بخروج منتخب بلاده، قبل أن يقترب منه عدد من مشجعي البرازيل لمواساته في منطقة المشجعين، قبل أن يقترب منه مشجعون مكسيكيون ويرفعونه في محاولة للتخفيف عنه.
ورغم الخروج، قدّم منتخب اليابان مباراة قوية أمام البرازيل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدّمًا، قبل أن يقلب "السيليساو" النتيجة في الشوط الثاني ويواصل مشواره في البطولة.
 

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