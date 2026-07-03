فيديو - رونالدو يستجيب لنداء طفل فنزويلي

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

وجّه النجم رسالة دعم إلى الطفل الفنزويلي أندريس ميليس، أحد الناجين من الزلزالين اللذين ضربا في 24 ، وتسبّبا بخسائر بشريّة ومادّيّة كبيرة.وجاءت مبادرة بعدما وصلت إليه قصّة الطفل أندريس، الذي فقد عددًا من أفراد عائلته وتضرّر منزله جرّاء الكارثة، قبل أن يظهر في مقطع مؤثر وهو يعبّر عن رغبته في لقاء قائد المنتخب .وردّ رونالدو برسالة تشجيعية إلى أندريس، داعيًا إياه إلى التمسك بالقوة والأمل، قبل أن يوجّه له دعوة خاصة لحضور إحدى مبارياته، قائلًا: "أريدك أن تحضر إحدى مبارياتي".وتحوّلت مبادرة رونالدو إلى لفتة إنسانيّة بارزة في ظلّ المأساة التي تعيشها فنزويلا، حيث خلّف الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، آلاف الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار في المناطق المتضررة.وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة مواقف إنسانية سابقة ارتبطت رونالدو، سواء عبر رسائل الدعم أو المبادرات الخيرية، لتمنح الطفل أندريس لحظة أمل وسط واحدة من أصعب التي شهدتها بلاده.