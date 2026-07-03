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فيديو - رونالدو يستجيب لنداء طفل فنزويلي

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فيديو - رونالدو يستجيب لنداء طفل فنزويلي
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كرة القدم

2026-07-03 | 19:51
فيديو - رونالدو يستجيب لنداء طفل فنزويلي

وجّه النجم البرتغالي رسالة دعم إلى طفل فنزويلي

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم إلى الطفل الفنزويلي أندريس ميليس، أحد الناجين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو، وتسبّبا بخسائر بشريّة ومادّيّة كبيرة.
وجاءت مبادرة رونالدو بعدما وصلت إليه قصّة الطفل أندريس، الذي فقد عددًا من أفراد عائلته وتضرّر منزله جرّاء الكارثة، قبل أن يظهر في مقطع مؤثر وهو يعبّر عن رغبته في لقاء قائد المنتخب البرتغالي.
وردّ رونالدو برسالة تشجيعية إلى أندريس، داعيًا إياه إلى التمسك بالقوة والأمل، قبل أن يوجّه له دعوة خاصة لحضور إحدى مبارياته، قائلًا: "أريدك أن تحضر إحدى مبارياتي".
وتحوّلت مبادرة رونالدو إلى لفتة إنسانيّة بارزة في ظلّ المأساة التي تعيشها فنزويلا، حيث خلّف الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، آلاف الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار واسعة في المناطق المتضررة.
وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة مواقف إنسانية سابقة ارتبطت باسم رونالدو، سواء عبر رسائل الدعم أو المبادرات الخيرية، لتمنح الطفل أندريس لحظة أمل وسط واحدة من أصعب الكوارث التي شهدتها بلاده.
 
 

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كريستيانو رونالدو

أندريس ميليس

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