ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي

أعلنت إصدار ميدالية فضية تذكارية احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية في للمرّة الأولى في تاريخه.وتأتي الميدالية لتوثّق لحظة استثنائية في مسيرة المصريّة، بعدما نجح المنتخب في تجاوز دور وفتح صفحة في مشاركاته المونديالية، بعد ظهوره السابق في نسخ 1934 و1990 و2018.وبحسب ما أعلنته مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ستُسكّ الميداليةّ من الفضّة عيار 900، بتصميم يجمع بين رمزيّة الكروي العالمي والهويّة الحضاريّة المصريّة، على أن تُتاح للراغبين في اقتنائها عبر منفذ المصلحة بدءًا من منتصف - يوليو الجاري.ويمثّل هذا الإصدار توثيقًا رسميًا لإنجاز سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجماهير المصرية، بعدما بلغ المنتخب مرحلة خروج المغلوب للمرّة الأولى في تاريخه، في محطّة وُصفت بأنها من أبرز لحظات المصريّة على الساحة العالميّة.