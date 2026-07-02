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ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي

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ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي
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كرة القدم

2026-07-02 | 19:16
ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي

أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار ميدالية فضية تذكارية احتفاءً بالإنجاز التاريخي للمنتخب

أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار ميدالية فضية تذكارية احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرّة الأولى في تاريخه.
وتأتي الميدالية لتوثّق لحظة استثنائية في مسيرة الكرة المصريّة، بعدما نجح المنتخب في تجاوز دور المجموعات وفتح صفحة جديدة في مشاركاته المونديالية، بعد ظهوره السابق في نسخ 1934 و1990 و2018.
وبحسب ما أعلنته مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ستُسكّ الميداليةّ من الفضّة عيار 900، بتصميم يجمع بين رمزيّة الحدث الكروي العالمي والهويّة الحضاريّة المصريّة، على أن تُتاح للراغبين في اقتنائها عبر منفذ المصلحة بدءًا من منتصف تموز - يوليو الجاري.
ويمثّل هذا الإصدار توثيقًا رسميًا لإنجاز سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجماهير المصرية، بعدما بلغ المنتخب مرحلة خروج المغلوب للمرّة الأولى في تاريخه، في محطّة وُصفت بأنها من أبرز لحظات كرة القدم المصريّة على الساحة العالميّة.
 

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