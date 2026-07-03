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إنكلترا تتحصّن قبل مواجهة المكسيك

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إنكلترا تتحصّن قبل مواجهة المكسيك
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كرة القدم

2026-07-03 | 19:58
إنكلترا تتحصّن قبل مواجهة المكسيك

فرضت السلطات المكسيكية إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة منتخب إنكلترا في مكسيكو سيتي

فرضت السلطات المكسيكية إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة منتخب إنكلترا في مكسيكو سيتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، وسط مخاوف من محاولات للتشويش على تحضيرات المنتخب الإنكليزي قبل المباراة.
وذكرت تقارير بريطانية أنّ محيط الفندق شهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، شمل عناصر من الشرطة وحواجز طرق ودوريات للحرس الوطني، بعد مخاوف من احتمال تجمّع مجموعات من المشجعين قرب الفندق وإحداث ضجيج خلال ساعات الراحة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد واقعة مشابهة تعرّض لها منتخب الإكوادور قبل مباراته أمام المكسيك، حين تجمّع عدد من المشجعين خارج فندق الفريق، مستخدمين الطبول والأبواق والألعاب النارية، ما دفع الاتحاد الإكوادوري إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان الاتحاد الإنكليزي قد راجع ترتيبات الأمن الخاصّة بمقرّ إقامة المنتخب في العاصمة المكسيكيّة، تحسّبًا لأيّ محاولة لتعطيل استعدادات اللاعبين، في وقت تمثّل فيه مواجهة المكسيك اختبارًا صعبًا لإنكلترا، ليس فقط بسبب قوّة أصحاب الأرض، بل أيضًا بسبب أجواء ملعب أزتيكا والارتفاع الكبير عن سطح البحر.

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