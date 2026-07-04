فيديو – زفاف مصري على وقع ركلات الترجيح

تحوّل حفل زفاف إلى لحظة كروية استثنائية

تحوّل حفل زفاف إلى لحظة كروية استثنائية، بعدما أوقف عروسان جانبًا من احتفالهما لمتابعة ركلات الترجيح بين منتخب مصر وأستراليا في .

وظهر العروسان مع المدعوين أمام شاشة كبيرة داخل القاعة، بانتظار الحسم من علامة الجزاء، في أجواء من الترقّب والتوتر، قبل أن تنفجر الفرحة بعد فوز مصر على بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

ولم يكن التأهل المصري عابرًا، إذ منح المنتخب بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعد مباراة صعبة امتدّت إلى واحدة من أكثر لحظات البطولة توترًا، فيما وجد العروسان سببًا إضافيًا للاحتفال في ليلة زفافهما.

وتعكس اللقطة حجم الارتباط بالمباريات الكبرى، إذ لم يمنع حفل الزفاف العروسين والمدعوين من متابعة اللحظة الحاسمة، قبل استكمال الاحتفال بعد نهاية المواجهة.