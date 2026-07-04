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فيديو – زفاف مصري على وقع ركلات الترجيح

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فيديو – زفاف مصري على وقع ركلات الترجيح
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كرة القدم

2026-07-04 | 19:41
فيديو – زفاف مصري على وقع ركلات الترجيح

تحوّل حفل زفاف مصري إلى لحظة كروية استثنائية

تحوّل حفل زفاف مصري إلى لحظة كروية استثنائية، بعدما أوقف عروسان جانبًا من احتفالهما لمتابعة ركلات الترجيح بين منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم.
وظهر العروسان مع المدعوين أمام شاشة كبيرة داخل القاعة، بانتظار الحسم من علامة الجزاء، في أجواء من الترقّب والتوتر، قبل أن تنفجر الفرحة بعد فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).
ولم يكن التأهل المصري عابرًا، إذ منح المنتخب بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعد مباراة صعبة امتدّت إلى واحدة من أكثر لحظات البطولة توترًا، فيما وجد العروسان سببًا إضافيًا للاحتفال في ليلة زفافهما.
وتعكس اللقطة حجم الارتباط بالمباريات الكبرى، إذ لم يمنع حفل الزفاف العروسين والمدعوين من متابعة اللحظة الحاسمة، قبل استكمال الاحتفال بعد نهاية المواجهة.
 

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