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فيديو - سحرة كاتماكو يستنفرون قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

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فيديو - سحرة كاتماكو يستنفرون قبل مباراة المكسيك وإنجلترا
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كرة القدم

2026-07-05 | 05:14
فيديو - سحرة كاتماكو يستنفرون قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

أجرى عدد من سحرة كاتماكو طقسًا رمزيًا باستخدام قميص وصور لاعبي المنتخب

دخلت أجواء مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم مساحة مختلفة من الحماسة الشعبية، بعدما أجرى عدد من سحرة كاتماكو طقسًا رمزيًا باستخدام قميص وصور لاعبي المنتخب المكسيكي، دعمًا لـ"إل تري" قبل المواجهة المرتقبة في دور الـ16.

واستخدم "Brujo Mayor" في كاتماكو البخور والشموع وبعض التمائم، إلى جانب قميص المنتخب والعلم المكسيكي، خلال طقس قال إنّه يهدف إلى منح اللاعبين طاقة إيجابيّة قبل مواجهة إنجلترا على ملعب الأزتيكا.

وتشتهر كاتماكو، الواقعة في ولاية فيراكروز، بارتباطها الشعبي بالسحر والطقوس التقليديّة، ما جعل المشهد جزءًا من الفلكلور المكسيكي الذي يرافق المباريات الكبرى، خصوصًا مع ارتفاع منسوب الحماس قبل لقاء المنتخبين.

وتقام مواجهة المكسيك وإنجلترا، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض، الساعين إلى مواصلة مشوارهم في البطولة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة.
 

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