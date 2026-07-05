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فيديو - جماهير المكسيك تطرق أبواب إنجلترا قبل موقعة الأزتيكا

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فيديو - جماهير المكسيك تطرق أبواب إنجلترا قبل موقعة الأزتيكا
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كرة القدم

2026-07-05 | 04:57
فيديو - جماهير المكسيك تطرق أبواب إنجلترا قبل موقعة الأزتيكا

شهد محيط فندق منتخب إنجلترا في مكسيكو سيتي أجواء صاخبة قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك

شهد محيط فندق منتخب إنجلترا في مكسيكو سيتي أجواء صاخبة قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك، بعدما حضرت مجموعة من الجماهير المكسيكية إلى المنطقة المحيطة بمقر إقامة المنتخب الإنجليزي، مستخدمة الهتافات والموسيقى والألعاب النارية في محاولة لإضفاء ضغط إضافي على الضيوف قبل المباراة.
وجاءت هذه اللقطة قبل لقاء المنتخبين، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، على ملعب الأزتيكا، في واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي، نظرًا إلى جماهيرية المنتخب المكسيكي وخوضه المواجهة على أرضه وبين جماهيره.
وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا واسعًا حول فندق المنتخب الإنجليزي، بعدما تجمّع مشجعون مكسيكيون في محيطه، وسط هتافات وصافرات وأجواء صاخبة سبقت المباراة، في حين كان الاتحاد الإنجليزي كان يسعى لإبقاء مقر إقامة المنتخب بعيدًا من الأضواء، قبل أن تتسرّب تفاصيل الموقع وتتحوّل المنطقة إلى نقطة تجمّع للجماهير.
وتأتي هذه الأجواء بعد أيام من واقعة مشابهة سبقت مباراة المكسيك والإكوادور، حين حاول مشجعون مكسيكيون إزعاج بعثة المنتخب الإكوادوري ليلًا باستخدام الأبواق والطبول والألعاب النارية، في مشهد يعكس حجم الضغط الجماهيري الذي يرافق مباريات أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية.
ويدخل منتخب إنجلترا المباراة أمام تحديات إضافية، من بينها اللعب في مكسيكو سيتي على ارتفاع يتجاوز 2000 متر عن سطح البحر، إلى جانب الأجواء الجماهيرية القوية المنتظرة في ملعب المباراة.
 

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