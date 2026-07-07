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فيديو - رغم الخروج القاسي.. استقبال حافل لصلاح ومنتخب مصر

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فيديو - رغم الخروج القاسي.. استقبال حافل لصلاح ومنتخب مصر
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كرة القدم

2026-07-07 | 19:19
فيديو - رغم الخروج القاسي.. استقبال حافل لصلاح ومنتخب مصر

حظيت بعثة منتخب مصر باستقبال حافل أمام فندق الإقامة في أتلانتا

حظيت بعثة منتخب مصر باستقبال حافل أمام فندق الإقامة في أتلانتا، عقب الخسارة القاسية أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في ثمن نهائي كأس العالم.
واستقبلت جماهير مصرية المنتخب أمام فندق الإقامة، مرددة هتافات داعمة للاعبين، في رسالة تقدير لما قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة، رغم نهاية الحلم أمام حامل اللقب.
وتقدّم محمد صلاح لاعبي مصر خلال لحظة الوصول، وسط تحيّة من الجماهير التي حرصت على رفع معنويات اللاعبين بعد مباراة درامية كان فيها منتخب مصر قريبًا من تحقيق مفاجأة كبيرة، بعدما تقدّم بهدفين قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة في الدقائق الأخيرة.
وكانت الأرجنتين قد حسمت المواجهة، بعد عودة قوية شهدت تسجيل كريستيان روميرو وليونيل ميسي، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليواصل المنتخب مشواره إلى ربع النهائي.
ورغم الخروج، أنهى منتخب مصر مشاركته بأفضل ظهور له في كأس العالم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية وقدّم أداءً ترك انطباعًا قويًا لدى جماهيره.
 

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